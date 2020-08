Quand est la partie 2 de "Lucifer"-Saison 5? Voici ce que dit Tom Ellis

La première moitié de la saison 5 de “Lucifer” est à peine sortie, puisque la plupart des Lucifans ont déjà dévoré les nouveaux épisodes. Particulièrement méchant: les épisodes se terminent par un cliffhanger – et quand cela continuera n’est pas certain. Maintenant, cependant, le diable lui-même a pitié et révèle la période pendant laquelle nous pouvons compter sur la seconde moitié.

En tant qu’invité sur Podcast Pilot TV, l’acteur principal de “Lucifer” Tom Ellis partage ses réflexions sur la période de sortie possible des huit épisodes restants de la saison 5.

La partie 2 de la saison 5 encore fin 2020?

«Je ne sais pas exactement quand ils seront diffusés car nous devons encore tourner la finale», explique d’abord l’acteur. “Nous étions à peu près à mi-chemin donc nous y retournons [ans Set], commencez par cela et ensuite nous passons directement à la saison de tournage 6. Alors va [die zweite Hälfte inklusive des Staffelfinales] j’espère, je pense, prêt pour Noël ou au début de l’année prochaine. ”

Les conséquences à venir seront émotionnelles

Attention, spoilers! Le paragraphe suivant contient les détails de l’intrigue pour la première partie de la saison 5 de “Lucifer”. Vous continuez à lire à vos propres risques!

Les Lucifans devraient profiter du temps écoulé pour se préparer à ce qui est à venir. Parce que: Le co-showrunner Joe Henderson prévient le public que la seconde moitié de la saison 5 sera la “saison la plus émouvante à ce jour”. Il y aura beaucoup de points lumineux, mais aussi beaucoup de moments sombres, explique Henderson dans une interview avec ET Online. La dynamique familiale céleste en particulier fournit beaucoup de carburant émotionnel. “Père [alias Gott] est à la maison et il n’est pas content de ce que ses enfants ont fait. ”