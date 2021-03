«  Space Jam: A New Legacy  » présentera des camées de franchise WB

La suite attendue de « Space Jam»Aura quelques surprises pour les fans du film original, car il ne se limitera pas seulement à présenter les personnages qui habitent le monde de Looney toons, mais cela augmenterait également l’échelle en montrant toute une gamme de personnages et de franchises appartenant à Photos de Warner Bros.

Un peu plus de deux décennies se sont écoulées depuis Michael Jordan jouera à côté de Insectes et ses amis, et de nombreuses attentes ont été suscitées James Lebron, star de la NBA qu’en plus de son rôle de protagoniste, il a été le producteur exécutif du film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « A Quiet Place Part II » avance sa date de sortie

Selon le même James, le film a plus à offrir au public en plus de présenter le Looney toons dans un jeu de basket fou (dont ses méchants d’origine, le Monstars, ne fera pas partie de l’histoire). Ce nouveau film aurait également un message fort sur la famille.

Le directeur Malcolm D. Lee Je voudrais récemment partager quelques mots intéressants avec EW sur la façon dont le film a réussi à présenter certaines des franchises les plus emblématiques au monde. Warner Bros, puisque la bande implique Lebron et son fils aspiré dans les serveurs du studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le PDG de WarnerMedia fait allusion à de nouvelles suites de « Harry Potter »

«C’était un peu trompeur en termes de ce que vous voulez, comme, ‘Oh mon Dieu, regardez, c’est là! Mad Max, et voilà Maison Blanche! ‘»Ces personnages feront non seulement partie de la scène, mais seront également spectateurs du jeu principal. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, des rumeurs suggèrent que l’équipe à gagner dans ce nouvel épisode serait composée de méchants comme Voldemort ou Joker

James Lebron rejoindra le Escouade Toon le 16 juillet prochain. En raison du modèle de premières programmées par WarnerMedia D’ici 2021, le film sortira simultanément dans les salles et dans le catalogue de HBO Max, service qui atteindra Amérique latine cet été.