Le rover Perseverance de la NASA fait son premier essai routier sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a effectué son premier essai routier sur Mars, a annoncé l’agence vendredi 5 mars.

Perseverance, un rover de la taille d’une voiture qui a atterri avec succès sur la planète rouge le 18 février, vient de faire son premier court trajet en voiture jeudi, ont déclaré des responsables de la NASA. Le rover a parcouru un total de 21,3 pieds (6,5 mètres) à travers le terrain martien sur un trajet qui a duré environ 33 minutes, au cours desquelles Perseverance a avancé, tourné sur place et reculé. Le rover roule à une vitesse maximale de 0,01 mile par heure (0,016 km).

«Notre premier trajet s’est incroyablement bien passé», déclare Anais Zarifian de la NASA, ingénieur sur banc d’essai de mobilité Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie. Zarifian a ajouté que le rover « fonctionne à merveille, nous étions tellement excités ».

« Ce n’est vraiment que le début », a déclaré Zarifian.

Au cours du briefing, les membres de l’équipe de mission ont également annoncé qu’ils nommaient le site d’atterrissage de Perseverance dans le cratère de Jezero « Octavia E. Butler Landing » du nom du célèbre auteur de science-fiction; le premier auteur de science-fiction à recevoir la bourse MacArthur.

La persévérance a fait ses premiers pas sur Mars, a révélé la NASA le 5 mars 2021. (Crédit d'image: NASA / JPL-Caltech)

Le rover Perseverance de la NASA a capturé cette image de ses propres empreintes de pas sur Mars. (Crédit d'image: NASA / JPL-Caltech)

Bien que Perseverance ait le même design de carrosserie que le rover Curiosity de la NASA, qui a atterri sur Mars en 2012, les améliorations apportées à son système de mobilité lui permettent de conduire beaucoup plus longtemps dans le même laps de temps. Alors que les deux rovers ont la même vitesse de pointe, les nouvelles caméras et le logiciel de navigation amélioré de Perseverance lui permettent de réfléchir à sa destination en mouvement.

Ainsi, alors que Curiosity devait essentiellement s’arrêter pour réfléchir, Perseverance peut « marcher et mâcher de la gomme en même temps », a déclaré Zarifian. Cela permet au rover de couvrir plus de terrain plus rapidement, malgré la même «vitesse».

La caméra de navigation droite du rover Perseverance de la NASA (Navcam) a capturé cette image des empreintes martiennes du rover le 5 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Pour se préparer à ce premier trajet, les membres de l’équipe de la mission ont demandé au rover de mettre ses roues en place, s’assurant qu’ils affichaient toute leur amplitude de mouvement et étaient prêts pour le court trajet. La NASA a partagé un court clip vidéo sur le fil Twitter du rover de l’une des roues du rover tournant dans la surface martienne dans le cadre de cette préparation.

« Un test rapide de ma direction, et tout va bien alors que je me prépare à rouler. Mon équipe et moi sommes impatients de bouger. Un pas à la fois, » Les membres de l’équipe de persévérance ont écrit sur Twitter.

« Tellement frappant de voir des pistes de rover qui partent de rien. @NASAPersevere est en mouvement! » Opérateur de rover Perseverance et doctorat en sciences de la Terre et des planètes. La candidate Erin Gibbons a déclaré sur Twitter à côté d’une photo des traces du rover sur la surface martienne.

Ce premier disque intervient alors que Perseverance vérifie une poignée d’autres « premières » martiennes de sa liste, qui semblent toutes très bien se dérouler.

« Perseverance a fait un travail exceptionnel au cours de ses deux premières semaines sur la planète rouge », a déclaré Robert Hogg, directeur adjoint de mission du rover au JPL, lors du point de presse d’aujourd’hui.

Parmi ces jalons figurent le premier étirement du bras du rover – une première étape importante pour obtenir son bras robotique, un atout essentiel pour l’échantillonnage et l’observation scientifique, le déplacement – et le déploiement de capteurs de vent – des instruments qui font partie de la station météo du rover, qui surveiller la température de l’air, l’humidité, le rayonnement, la poussière et le vent.

Les contrôleurs de rover ont également récemment vérifié avec les instruments RIMFAX (Radar Imager for Mars ‘Subsurface Experiment) et MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment). Le rover a également continué à renvoyer sur Terre des images de son nouvel environnement martien.

« Nous voyons toutes sortes de textures et de roches qui se trouvent autour du site d’atterrissage de Perseverance », a déclaré à 45secondes.fr la scientifique adjointe du projet Perseverance, Katie Stack Morgan du JPL, lors du briefing, lorsqu’on lui a demandé quelle mission les scientifiques glanaient déjà sur les images du rover.

«Mais nous ne faisons que vérifier nos instruments, donc ces autres instruments sont vraiment importants pour nous afin de mettre en place un modèle de la façon dont ces roches se forment et quelle pourrait être leur signification … nous avons atterri dans une zone très intéressante où nous sommes. essayer de comprendre l’origine de ces roches », a ajouté Morgan.

La persévérance est le joyau de la couronne de la mission Mars 2020 de la NASA et passera son temps sur la planète rouge à la recherche de signes concrets de la vie ancienne, tout en collectant des données scientifiques pour faire des choses comme étudier le climat complexe de la planète; le rover réalisera également des expériences technologiques comme avec Ingenuity, l’hélicoptère Mars.

