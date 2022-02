Renata Glasc la nouvelle championne qui arrivera  »League of Legends »

Après sa présentation du contenu de la Saison 2022 de League of Legends, quelques détails liés aux prochains champions qui viendraient s’ajouter au roster des champions du jeu de Riot Games. Lorsque le dernier champion de tireur d’élite Zeri est sorti, il a été dit que le prochain serait une sorcière sombre et sinistre, un soutien qui serait extrêmement offensant et viendrait de Zaun.

À présent, Renata Glasco Il a été officiellement annoncé comme le nouveau champion de League of Legends. Issue d’une famille d’alchimistes débrouillards et altruistes de Zaun, la Baronne Technochimiste possède un sens des affaires qui a contribué à faire d’elle l’une des figures incontournables de ce quartier, tout comme son ambition et son héritage technologique de pointe lui permettront de dépasser ces frontières.

Renata Glasc, sera l'un des champions de soutien très décisifs s'il est joué correctement, bien que la date à laquelle il sera disponible n'ait pas été indiquée, Riot Games a confirmé qu'il arrivera avec le version 12.4, devenant le 159e champion de la Faille de l'invocateur.







Voici les compétences du nouveau support de League of Legends :

Passif : Avantage

Les attaques de base de Renata Glasc marquent ses ennemis et infligent des dégâts supplémentaires. Les dégâts des alliés de Renata consomment la marque, infligeant des dégâts supplémentaires.

Q : presser

Renata Glasc lance un missile depuis son bras robotique qui immobilise le premier ennemi touché. Peut réactiver la capacité de lancer l’ennemi dans la direction ciblée, infligeant des dégâts aux ennemis touchés et les étourdissant si la cible lancée est un champion.

W : prêt

Renata Glasc accorde à elle-même ou à un champion allié une vitesse d’attaque et une vitesse de déplacement accrues vers les ennemis. Si l’allié obtient un takedown contre un champion ennemi, la durée du buff est réinitialisée. Si l’allié meurt alors que Rescue est actif, sa santé se recharge, mais commence à brûler à mort en 3 secondes. L’allié peut arrêter les brûlures s’il obtient un démontage de champion avant de mourir.

E : Client fréquent.

Renata Glasc lance des fusées Quimtech qui accordent des boucliers à ses alliés et endommagent et ralentissent les ennemis qu’ils traversent. Les fusées appliquent également leurs effets autour d’elle lorsqu’elles sont lancées et lors d’une explosion à portée maximale.

A : Affaires inachevées

Renata Glasc libère un nuage de produits chimiques qui provoque la frénésie des ennemis, augmentant leur vitesse d’attaque et les forçant à attaquer de base tout ce qui les entoure. Les ennemis frénétiques attaquent en priorité leurs propres alliés, puis les unités neutres, puis l’équipe de Renata Glasc, puis elle.