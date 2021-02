WandaVision a révélé l’origine de l’Hex et laissé une phrase historique pour Marvel

Passionnant! WandaVision a été créée le épisode 8 sur Disney + et choqué le public par montrer le chemin de Wanda vers la création de l’Hex. La série a rembobiné l’intrigue pour expliquer l’origine de la ville de Westview qui jusqu’à présent était inconnu. La figure d’Agatha Harkness était une fois de plus prépondérante, en particulier pour une phrase qui a laissé les fans stupéfaits et qui était historique pour l’univers Marvel. Voyez ce que c’est et découvrez les meilleures réactions!

« Dans l’épisode précédent … » a été créée ce vendredi et a été le plus long lancement de la saison avec une durée de 46 minutes. L’intrigue a accompagné Wanda alors qu’elle revoyait sa vie jusqu’à ce qu’elle atteigne le moment exact de la création de l’Hex. En même temps que le public, Agatha a découvert la souffrance que le personnage d’Elizabeth Olsen a endurée pour mettre en place une réalité parallèle à Westview motivée par sa douleur.







Ce chapitre a également révélé le penchant de Wanda pour les sitcoms, ce qui l’a inspirée à amener l’Hex dans ce format particulier. Il a également été révélé que Tyler Hayward a menti en disant que la sorcière écarlate avait volé le corps de Vision. En fait, elle voulait que le corps soit enterré, mais SWORD ne le permettait pas.

Parmi les questions auxquelles il reste à répondre, il y a l’origine de Agathe. Bien qu’il lui ait été montré quand il était jeune à Salem en 1693, on ne sait toujours pas comment il est entré dans l’Hex dans la création de Wanda. En outre, la scène post-crédits a également laissé plus de doutes que de certitudes car Hayward a reconstruit Vision et lui a donné vie.

WandaVision: pourquoi la phrase d’Agatha à propos de Scarlett Wich était historique pour l’univers Marvel

La fin de l’épisode 8 avait un moment qui restera dans l’histoire au sein de l’univers Marvel. Une fois que Harkness parvient à voir l’origine de l’Hexagone, il confronte Wanda avec ses deux enfants en otages. « Tu es censé être un mythe. Un être capable de création spontanée. C’est la Magie du Chaos, Wanda. Et cela fait de toi Scarlet Witch. », était la phrase d’Agatha qui restera dans la mémoire.

Il s’agit de la première fois que Wanda s’appelle Scarlet Witch dans le MCU sauf pour les bandes dessinées. Dans les films précédents et sur la série Disney +, il a fait référence au personnage par son nom civil et une autre sorcière a dû arriver pour le démêler.

À propos du nom de Wanda, il y a un événement particulier en Espagne, où la série est appelée La sorcière écarlate et la vision. Le Wanda Group Ltd, un groupe économique géant de Hong Kong, a réussi à faire retirer la première partie du titre de WandaVision parce que a constaté une violation du droit d’auteur. De cette façon, Scarlet Witch est devenue une partie du nom du programme.