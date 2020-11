Comment consommer 30 objets fourrés en un seul match Fortnite

Si vous cherchez à gagner plus d’XP pendant le chapitre 2 de Fortnite: Saison 4, vous voudrez terminer les défis XP Xtravaganza pendant la période de prolongation de la saison. Certains d’entre eux ont plusieurs parties, et d’autres sont même cachés de votre vue, mais si vous cherchez à dépasser le niveau 100 sur votre Battle Pass, vous voudrez les faire!

Consommer des articles fourrés

Bien que vous n’ayez pas besoin de terminer cela en un seul tour, c’est bien de pouvoir le faire rapidement. Le moyen le plus rapide d’y parvenir est de se rendre à Catty Corner. Ceci est situé au sud-est de la carte près des montagnes. Vous y trouverez une station-service et un marché. Ces deux endroits ont des boîtes de nourriture que vous pouvez ouvrir et qui vous procureront un tas d’articles fourragers différents. Ouvrez-les simplement et consommez-les aussi vite que possible. Si vous êtes en pleine santé, créez une rampe et sautez-en pour subir des dégâts!

Si vous êtes en mesure d’obtenir cette zone par vous-même pour la plupart, vous devriez être en mesure d’obtenir facilement suffisamment de nourriture pour relever le défi. Il y a aussi de la nourriture dans la partie nord principale de Catty Corner, alors assurez-vous d’y aller également.

Ce défi fait partie de la deuxième semaine des défis, mais est en fait caché! Bien que vous ne le voyiez pas sur la liste, il s’agit toujours d’un défi faisable que vous verrez commencer à se terminer au fur et à mesure que vous consommerez plus d’articles fourragers. Voici un aperçu des défis disponibles, y compris les défis cachés: