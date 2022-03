Netflix a été le grand perdant de la soirée : combien d’Oscars a-t-il remporté ?

Netflix

La plateforme avait de grands espoirs et des possibilités de réussir aux Oscars, mais malheureusement c’était le grand perdant de la nuit.

© GettyNetflix a été le grand perdant de la soirée : combien d’Oscars a-t-il remporté ?

La 94e édition du Prix ​​Oscar, qui s’est déroulé dans le légendaire Dolby Theater étoilé, de manière conventionnelle après l’année dernière traversée par la pandémie de Coronavirus. Oui ok Will Smith et Chris Rock ils ont attiré tous les regards sur leurs désagréments, d’autres situations se sont produites qui auraient pu passer inaperçues des spectateurs.

L’un des plus gros problèmes de la nuit était que le service de streaming Netflix avait un total de 29 candidatures, étant le producteur avec le plus de possibilités de remporter les grands prix. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et certains décrivent déjà la journée de la plateforme comme un échec, puisque le chiffre obtenu est complètement inférieur à ce qu’on imaginait.

+Combien d’Oscars Netflix a-t-il remporté ?

Le pouvoir du chien avait 12 nominations, Ne lève pas les yeux reçu 4, Tic, tic… BOUM ! avait 2 et puis il y avait d’autres bandes triples, comme La fille noire, les mères parallèles, la famille Mitchell contre. les machines, Robin Robin, C’était la main de Dieu, Trois chansons pour Benazir, Montre-moi le chemin du retour et Audible. Les options étaient claires, même si finalement ils n’ont pris qu’un seul prix.

La seule statuette destinée au streaming a été réalisée dans la catégorie des Meilleure directionoù il a triomphé Jeanne Champion par Le pouvoir du chien. De cette manière, la cinéaste est devenue la troisième femme à remporter la victoire dans ce trio et la deuxième consécutive après le cap de Chloé Zhao en 2021. Dans la précédente, il était dit que CODA il pouvait lui retirer le jackpot, et il l’a fait, donc ils ne pouvaient pas continuer à faire la fête.

Bien que cela semblait être l’année Netflix allait briser sa séquence de défaites, après n’avoir pas obtenu les résultats escomptés avec Roma, L’Irlandais, Histoire De Mariage, Mank et Le procès du Chicago 7, la réalité est que l’Académie continue de rejeter le prix principal de la plateforme. Étant l’une des sociétés de production les plus importantes au monde, on pense qu’elles reviendront en 2023 avec une nouvelle histoire qui générera de nouveaux espoirs.

