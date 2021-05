La fille de Bill et Melinda Gates s’exprime après le divorce de ses parents

La fille de Bill et Melinda Gates, Jennifer, s’est prononcée après l’annonce du divorce de ses parents, affirmant que c’était une période « difficile » pour toute la famille.

Le fondateur de Microsoft Bill et sa femme de 27 ans Melinda ont annoncé hier (3 avril) qu’ils avaient décidé de se séparer, publiant une déclaration commune sur les réseaux sociaux.

«J’apprends toujours comment soutenir au mieux mon propre processus et mes émotions ainsi que les membres de ma famille en ce moment, et je suis reconnaissant d’avoir l’espace pour le faire.

« Je ne commenterai plus personnellement quoi que ce soit autour de la séparation, mais sachez que vos paroles aimables et votre soutien comptent pour moi. »

Ses parents sont ensemble depuis 1994, ayant fondé ensemble la Fondation Bill et Melinda Gates, qui affirme que ses objectifs sont «d’améliorer la santé des gens et de leur donner la possibilité de se sortir de la faim et de l’extrême pauvreté dans les pays en développement».