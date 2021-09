« Rick et Morty » : explication de la fin de la saison 5

Après la fin de la saison 5 de « Rick et Morty», Une émission à voir sur HBO Max, les adeptes de la série animée ont été surpris par la nouvelle tournure que l’histoire a prise. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique entre ses personnages principaux, mais dans le futur. Cela contraste avec ce qui est normalement montré, c’est-à-dire le passé de Rick et Morty.

Sans aucun doute, la cinquième saison de l’émission télévisée s’est terminée par des changements majeurs dans l’intrigue et des révélations occasionnelles sur ses traditions. Cela a permis d’en savoir un peu plus sur l’avenir de la série animée. Même si, bien sûr, certains s’accordent à dire que le fin de « Rick et Morty » c’est exactement ce que ses partisans avaient demandé. Cela a à voir avec la révélation de la Origine de Rick et le la fin du plan de morty.

A noter que la saison 5 s’est terminée sur une acceptation importante par le public, malgré le fait qu’au début on l’ait pensé différemment, pour l’avoir divisé en deux parties. L’un des points les plus marquants de cet épisode a été la conséquence des épisodes précédents, qui font référence au passé tragique de Rick.

EXPLICATION DE LA FIN DE LA SAISON 5 DE « RICK ET MORTY »

Au fin de la saison 5 de « Rick et Morty » l’idée initiale du programme a un peu changé. Et nous pouvons voir tout cela avec la question insistante que Morty pose si sa relation avec Rick pourrait être « rétablie » à une forme normale. Bien que ce que l’on puisse observer dans les prochaines minutes serait que cela n’arrivera pas et qu’à l’avenir leurs liens seraient encore moins toxiques. La destruction de la Citadelle des Ricks cela suppose également que le multivers utilisé dans la série ne serait pas le même.

Au début de la dernière chapitre « Oublier Sarick Mortshall » Vous pouvez voir l’amélioration que Morty a eu ces dernières saisons, alors qu’il voyageait entre les dimensions. Dans ces moments seuls, il se débarrassait des dommages causés par les moments passés avec Rick. Fini le jeune homme paniqué que nous avons vu dans la saison 1 de « Rick et Morty ». Ici, nous avons également vu que Morty avait son propre vaisseau spatial, bien qu’il ait admis que son vélo ne devait accomplir que les courses de Rick.

La La finale de la saison 5 de « Rick et Morty » expliquée nous dit que Rick n’est pas réellement la personne la plus intelligente de l’univers, mais qu’il a simplement construit un groupe d’univers dans lequel il se trouvait. N’oubliez pas que le narcissisme a été l’une des qualités que la série a adoptées tout au long de ses saisons. Dans ce cas, nous pouvons le voir dans la courbe finie, qui n’est rien de plus que le coin du multivers où il est impossible pour quelqu’un de surpasser Rick en intelligence.

Connaissant tous ces détails, il est possible que dans la saison 6, nous puissions voir des chapitres où des histoires sont racontées en dehors de la courbe finie centrale, avec Morty apparaissant constamment. On peut aussi se rendre compte que ce qui s’est réellement passé, c’est que la citadelle n’a pas été détruite mais que tout l’écosystème a subi un gel, un démantèlement imaginé par Evil Morty.