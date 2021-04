Philip Chapman, premier astronaute de la NASA né en Australie, décède à 86 ans

Astronaute de la NASA de l’ère Apollo qui a été la première personne née en Australie à s’entraîner pour un vol spatial, Philip Chapman est décédé à l’âge de 86 ans, ne s’étant jamais rendu sur orbite.

Chapman est décédé lundi 5 avril à Scottsdale, en Arizona, près de 50 ans après sa démission de la NASA en raison de ce qu’il considérait comme un manque d’opportunités pour les scientifiques du corps des astronautes.

« Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’astronaute d’origine australienne, le Dr Philip Chapman », a écrit le personnel du Canberra Deep Space Communication Complex, qui fait partie du Deep Space Network de la NASA en Australie. sur Twitter mercredi.

Sélectionné en 1967 après être devenu citoyen américain, Chapman était membre de la sixième classe de stagiaires astronautes de la NASA. Choisi avec 10 autres scientifiques, le groupe s’est surnommé « The Excess Eleven » (le « XS-11 »), car on leur avait dit dès le départ que leurs chances de voler dans l’espace étaient minces.

«Ce qui m’a motivé à rejoindre le programme, c’est que j’étais profondément intéressé par la technologie spatiale. J’étais dans ce pays pour pouvoir travailler sur la technologie spatiale. La NASA a appelé à des candidatures pour devenir scientifiques-astronautes et c’est aussi proche que possible. technologie spatiale », a déclaré Chapman dans une interview accordée en 1969 au Weekend Magazine d’ABC News (Australie).

Après avoir suivi une formation d’astronaute de base, y compris avoir passé plus d’un an à apprendre à piloter les avions d’entraînement supersoniques T-38 de la NASA à Randolph Air Force Base au Texas, Chapman a été affecté à des rôles de soutien pour les atterrissages sur la lune Apollo alors en cours. Plus particulièrement, il a servi en tant que scientifique de mission pour Apollo 14, qui atterrirait Alan Shepard et Edgar Mitchell sur la surface lunaire tandis que Stu Roosa restait en orbite en 1971.

Portrait officiel de 1971 de l’astronaute de la NASA Philip Chapman. (Crédit d’image: NASA)

«Je ne suis pas en charge d’eux, je les coordonne», a déclaré Chapman à propos des expériences scientifiques d’Apollo 14 et de son rôle en tant que scientifique de mission, dans une interview à l’époque. « J’agis en tant que liaison entre les expérimentateurs et l’équipage. »

Cette distinction était un point de discorde pour Chapman, qui a rencontré des objections en essayant de suggérer des expériences supplémentaires à Roosa à effectuer tout en faisant le tour de la lune. Il y avait une opinion au sein du programme selon laquelle la mission serait plus facilement déclarée réussie dans la presse si le nombre d’objectifs était réduit au minimum.

«J’ai été abasourdi par l’idée que le moyen d’augmenter l’intérêt pour les vols spatiaux était de minimiser les résultats utiles, et insoumis australien que je suis, ai-je dit à Deke [Slayton, the director of flight crew operations] ce que j’ai pensé de sa nouvelle politique », a déclaré Chapman dans une interview pour le livre de 2019« Shattered Dreams: The Lost and Canceled Space Missions »de Colin Burgess (University of Nebraska Press).

Pourtant, Chapman a suggéré l’une des démonstrations scientifiques les plus mémorables à effectuer sur la lune.

L’astronaute de la NASA Philip Chapman suit une formation sur le simulateur de module lunaire Apollo en 1968. (Crédit d’image: NASA)

« Je me souviens avoir commenté [Apollo 15 support crew member and capcom] Joe Allen que la lune serait un endroit idéal pour répéter la célèbre démonstration de Galilée à la tour penchée de Pise, car les objets tomberaient lentement et dans le vide « , a déclaré Chapman à propos de ce qui deviendrait le fameux marteau et plume du commandant d’Apollo 15 David Scott « Drop dans une interview d’Emily Carney pour sa chronique » This Space Available « publiée par la National Space Society. » Si j’y avais réfléchi sérieusement, je l’aurais suggéré à Al Shepard sur Apollo 14 – mais peut-être qu’il aurait préféré sa démonstration de golf sur la lune. «

Avec des coupes budgétaires tirant le programme Apollo à sa fin et ses chances de voler à bord de l’atelier orbital Skylab presque nulles, Chapman a démissionné de la NASA en juillet 1972.

«Il semble que nous devions faire un choix entre perdre notre compétence en tant que pilote ou perdre notre compétence en tant que scientifique, a déclaré Chapman, comme l’a rapporté l’Associated Press à l’époque.

Né à Melbourne, en Australie, le 5 mars 1935, Philip Kenyon Chapman a grandi et a fréquenté l’école à Sydney, obtenant son baccalauréat en physique et mathématiques de l’Université de Sydney en 1956.

« Je suis ravi d’avoir été Australien – je suis américain maintenant », a déclaré Chapman dans l’interview d’ABC News en 1969. « Je ne pense pas que ce soit particulièrement important en termes de ce que je fais dans le programme. C’est une question de pure chance, mais je suis heureux que cela se soit passé comme ça. »

L’astronaute de la NASA Philip Chapman, debout avec un tuyau, suit une formation dans le simulateur de module de commande Apollo en 1968. (Crédit d’image: NASA)

Après avoir servi dans la Royal Australian Air Force pendant deux ans et passé 15 mois à la station Mawson en Antarctique en tant que physicien auroral / radio, il a travaillé pendant un an en tant qu’ingénieur en électro-optique sur des simulateurs de vol au Québec, Canada, avant de devenir un physicien au Massachusetts Institute of Technology (MIT), où il a obtenu sa maîtrise en aéronautique et astronautique en 1964 et son doctorat en instrumentation en 1967.

Après ses cinq années à la NASA, Chapman a brièvement travaillé sur la propulsion laser et le concept de satellites à énergie solaire au laboratoire de recherche Avco Everett dans le Massachusetts avant de se concentrer sur les vols spatiaux commerciaux. Il a été élu président de la L5 Society (aujourd’hui, la National Space Society) et a siégé au Conseil consultatif des citoyens sur la politique spatiale nationale, puis est devenu scientifique en chef pour deux sociétés, Rotary Rocket et t / space, qui développaient indépendamment des produits réutilisables. vaisseau spatial pour faire progresser l’économie spatiale et desservir la Station spatiale internationale.

En 2009, Chapman est revenu à l’étude de l’énergie basée dans l’espace, en fondant le Solar High Study Group, pour poursuivre le développement de satellites d’énergie solaire.

Chapman laisse dans le deuil sa femme de 37 ans, Maria Tseng. Il est précédé à mort par sa première épouse, Pamela Gatenby, avec qui il a eu deux enfants, Peter et Kristen.