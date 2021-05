Vous ne reconnaîtrez pas Freddie Highmore à son rôle dans Leonardo

Le succès du bon docteur depuis 2017 identifié à jamais Freddie Highmore avec son rôle de Shaun Murphy. L’acteur de 29 ans a une longue carrière et a joué dans différents rôles, mais les fans du drame médical le lient directement au médecin. Par conséquent, plus d’un a été surpris quand il l’a vu dans son dernier rôle en dehors de l’événement ABC: Il revoit les images de sa participation à Léonard où il est méconnaissable.

Le programme est une superproduction européenne qui cherche à raconter l’histoire de Leonardo da Vinci et que le 23 mars dans la Rai (Il sortira bientôt sur RTVE). Freddie joue Stefano Giraldi, un détective fictif qui enquête sur le pinto, soupçonné d’avoir commis un meurtre.

Les caractéristiques du drame historique huit épisodes qui ont été notés avec 7,1 par IMDB et a déjà été renouvelé pour un Deuxième Saison. En plus de l’acteur de The Good Doctor, le reste du casting le complète: Aidan Turner (Leonardo da Vinci), Matilda De Angelis (Caterina da Cremona), James D’Arcy (Ludovico Sforza), Alessandro Sperduti (Tommaso Masini), Robin Renucci (Piero da Vinci) et Gabriel Lo Giudice (Cadre).







Highmore a une performance exceptionnelle dans Leonardo, mais parmi ce qui ressortait le plus de sa participation, il y avait le changement de look qu’elle a dû subir. Premièrement les barbe puis il a dû modifier son coiffure. Il ne restait plus grand-chose du docteur net et propre du succès d’ABC.

Leonardo est-il actuellement en streaming?

Bien qu’en Angleterre, il soit sur Amazon Prime Video ou en Australie sur Paramount +, Leonardo n’est pas encore en streaming en Amérique latine. Si vous êtes en Espagne, vous aurez la chance de le voir dans les prochains jours sur RTVE 1.

La proposition de série comprend également un examen du travail de l’artiste: utilise huit de ses créations principales à des moments clés de sa vie, pour raconter son histoire de la Joconde à la Cène.