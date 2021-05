Kamala Harris célèbre la remise des diplômes d’Ella Emhoff: «  Félicitations à notre fille  »

Lo de Manuela Coussin en lin pur lavé Harris Sable 50x70

Voir le monde d'en haut, o tout prend une nouvelle perspective. C'est ainsi que le Harris Hawk a conquis le désert californien et nous a conquis. Célbre pour tre l'un des rares prédateurs qui chassent en troupeau, le Harris Hawk est notre choix pour voler audessus des chardons et du sable. Sa grce et sa légreté en glissant sur le labyrinthe de la végétation nous enveloppent, nous enveloppent et nous transportent vers un désert totalement nouveau, différent de celui que nous connaissions déj, o tout est observé d'une manire plus simple et plus belle.Housse de coussin en lin lavé, design Harris avec sérigraphie et lavage du vtement, avec fermeture glissire invisible.Notre linge a subi un traitement de lavage et de teinture sur le vtement qui lui apporte douceur et confort.Les lignes sauvages de notre dessin Harris exigent une technique qui parvient transmettre la mme vie que celle qui est respirée dans sa peinture originale. cette occasion, nous avons eu recours la sérigraphie. Un moule est généré, o chaque trait de chaque chardon et chaque faucon est séparé par un vernis spécialement préparé. Une maille est tendue et rapprochée du lin. C'est le moment o l'encre envahit la maille et o les détails commencent émerger. Une raclette est utilisée pour répartir l'encre jusqu' ce qu'elle recouvre tout. La touche finale est donnée par la séparation des mailles. Ce processus est répété pour chaque couleur. Dans le cas de notre dessin Harris, trois couleurs sont les protagonistes. Ce n'est qu'aprs la troisime application d'encre que le dessin nat. Ce n'est qu' ce momentl que le processus est terminé. Chaque coussin qui prend vie grce la sérigraphie est unique, car cette technique est reproduite individuellement. Les mains sont toujours présentes ici, o l'encre d'un instant recouvre tout et o le vernis du moule donne la touche de grce, séparant les excs et donnant vie aux stylos et la végétation.Fabriqué en Espagne.