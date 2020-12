Le premier album de Justin Timberlake est rempli de chansons rejetées par Michael Jackson, admet Pharrell Williams

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les boys bands faisaient fureur. Ainsi, lorsque NSYNC a annoncé une pause, les fans ont été choqués. Cette «pause» a fini par marquer la dissolution du groupe, alors que Justin Timberlake est allé en solo. Maintenant, le producteur de musique Pharrell Williams révèle que presque toutes les pistes du premier album de Timberlake étaient à l’origine destinées à nul autre que Michael Jackson.

Justin Timberlake est allé en solo en 2002 avec son album ‘Justified’

Pendant la course de NSYNC, Timberlake a souvent été mis en vedette plus en évidence que ses collègues. Donc, sa décision de poursuivre une carrière solo a semblé être une extension naturelle du groupe. Mais tout s’est passé si vite. L’album 2001 de NSYNC Célébrité – qui a mis Timberlake au premier plan plus que jamais – est sorti à l’été 2001. Et son dernier single, «Girlfriend», a fait son entrée dans les charts au printemps 2002.

En ce mois d’août, le premier single de Timberlake, «Like I Love You», l’établit comme une carrière solo. Cet automne Justifié l’album s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde, marquant ainsi la fin de NSYNC. Bien sûr, la carrière de Timberlake s’est épanouie à partir de là. Mais les célibataires tôt Justifié l’a aidé à échapper à la stigmatisation des boys band et à adopter un son plus émouvant.

Mais presque tous les morceaux ont été rejetés par Michael Jackson

Avec Justifié, Timberlake recherchait soudainement un son plus proche d’artistes comme Jackson. Maintenant, dans une récente interview sur le podcast Drink Champs, Williams a révélé l’origine de Timberlake Justifié des pistes. En fin de compte, il y a une grande raison pour laquelle l’album sonne comme celui de Jackson.

«John McClain était [Jackson’s] directeur à l’époque. Nous lui avons envoyé à peu près tout ce que vous entendez le premier Justifié album. C’est tout ce qui concerne Michael. Toutes les chansons sauf une, elles ont été écrites pour Michael. … John McClain était comme, ‘Mec, Michael ne veut pas de cette merde. Il veut la merde que vous donnez à Noreaga. Il était comme, ‘Yo, il veut ce’ Superthug. » ‘

Même si des chansons comme «Rock Your Body» n’ont pas impressionné Jackson, elles ont certainement travaillé pour Timberlake. L’ancien membre de NSYNC s’est ensuite associé à Timbaland pour les albums suivants. Mais bien sûr, les comparaisons entre Timberlake et Jackson abondent. Le premier a même écrit à l’origine le hit de NSYNC «Gone» pour le roi de la pop.

Michael Jackson a travaillé à titre posthume avec Justin Timberlake

Vraiment, les carrières de Jackson et de Timberlake ont beaucoup en commun. Et bien qu’ils n’aient jamais rien enregistré ensemble, les chanteurs sont toujours apparus en duo ensemble des années plus tard. Après la mort de Jackson, une grande partie de son matériel inédit a été retravaillé pour des albums posthumes dans les années suivantes.

En tant que tel, Timberlake rejoint Jackson sur « Love Never Felt So Good » de son album de 2014 Xscape. La chanson prouve à quel point la voix de Timberlake correspond au style de Jackson. De toute évidence, le roi de la pop a été une énorme source d’inspiration, bien que son influence se soit naturellement imposée pendant des décennies.