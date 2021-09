Twenty One Pilots surprend avec une reprise explosive de « I’m Not Okay »

El regreso de la música en vivo a los escenarios nos ha traído un sinfín de sorpresas y Twenty One Pilots se ha unido a esta tendencia al presentarse el pasado fin de semana en el Summerfest de Milwaykee, marcando su primer concierto ante una audiencia en más de deux ans.

Le duo composé de Tyler Joseph et Josh Dun a présenté quelques chansons appartenant à « Scaled And Icy », leur quatrième album studio, comme « Shy Away », « Formidable » ou « Good Day ». Cependant, les participants à l’événement n’ont pas compté entendre une reprise explosive de la chanson « I’m Not Okay (I Promise) », l’une des compositions les plus emblématiques de My Chemical Romance, dont un extrait a réussi à atteindre Internet. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Becoming Led Zeppelin » : Première avant-première du documentaire tant attendu

« Cela fait 632 jours que nous avons joué notre dernier spectacle, et je ne peux pas penser à un meilleur endroit que je préférerais être que Summerfest », a crié Joseph euphoriquement dans le public, en commençant par un ensemble de vingt chansons. .

Au cours du mois d’août, Tyler Joseph a annoncé que les droits musicaux d’une partie du catalogue Twenty One Pilots avaient été vendus à Tempo Music Investments, notamment les droits de chansons telles que « Ride », « Heathens » ou « Stressed Out ». Cet accord ferait apparemment partie de la stratégie élaborée avec Chris Woltman, représentant du groupe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Corey Taylor dévoile son terrifiant nouveau masque Slipknot

Après la sortie de « Scaled And Icy » en mai dernier, Twenty One Pilots a reçu un grand succès avec leurs singles « Shy Away » et « Choker », après avoir anticipé la sortie de ce matériel tout au long de l’été 2020. , au plus fort de la pandémie. Avant le confinement, le duo a sorti « Level of Concern », une chanson qui a été enregistrée à distance.