Angelina Jolie devait être convaincue d’agir dans « Tomb Raider »

Inutile de dire qu’Angelina Jolie est aujourd’hui l’une des personnalités les plus occupées de l’industrie cinématographique. En plus de divers projets en tant que productrice, l’actrice attend la sortie de « Eternals », un film dans lequel elle fera ses débuts au MCU sous la direction de la lauréate d’un Oscar Chloe Zhao.

Cependant, ce n’est pas la seule grande franchise à laquelle Jolie fait partie. Jolie est toujours célébrée par les fans de « Tomb Raider » pour avoir joué Lara Croft dans la première adaptation cinématographique du jeu vidéo en 2001 et sa suite « The Cradle of Life » en 2003, élevant son statut d’héroïne d’action.

Malgré l’énorme succès que ces films ont présenté au public et à la critique et le fait qu’ils ont élevé sa carrière de star hollywoodienne, c’est une vraie surprise d’apprendre qu’Angelina Jolie était sur le point de refuser le rôle parce qu’elle le considérait comme un caractère qui ne lui allait pas.

Jolie est le genre d’actrice qui essaie de faire autant de cascades que possible dans chacune de ses bandes d’action, ce que l’on peut voir dans «Ceux qui veulent que je meure», son dernier film. A travers une récente interview sur Collider, l’actrice reconnaît que cet aspect de son travail est dû à Tomb Raider.

«Quand j’ai fait Tomb Raider pour la première fois, j’avais trois mois. Je n’étais pas sûr de vouloir faire le film jusqu’à ce qu’ils me le disent. J’ai dit: « Je n’ai vraiment pas l’impression que le personnage me convient. » Au début, je ne voulais pas le faire, mais ils m’ont dit que je pouvais parcourir le monde et m’entraîner avec l’armée britannique et j’avais trois mois pour voir ce que je pouvais faire », a commenté Jolie.

Jolie note qu’elle encouragerait quiconque à prendre ce genre de décisions dans sa carrière. « Signez autant que vous le pouvez, donnez-vous quelques mois, poussez-vous à la limite et voyez ce que vous pouvez faire et vous constaterez qu’il y a beaucoup en vous que vous ne saviez pas et des choses très folles dont vous serez capable de, vous allez l’adorer », a-t-il dit.

Angelina Jolie conclut que plus un film a d’effets spéciaux, plus il est important de faire ses propres cascades, car d’une manière ou d’une autre, le public peut toujours faire la différence.