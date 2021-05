Vous avez aimé Vatel? Vous voudrez savoir comment ces 3 desserts français sont préparés

En France, la nourriture et surtout, la pâtisserie est l’une des plus remarquables au monde. Du classique croiser, en passant par le Soupe à l’oignon jusqu’au quiche lorraine. Oui, il y a une infinité de plats, mais derrière cette très longue liste, il y a une histoire intéressante à connaître. Le roi Louis XIV, l’un des plus connus de la royauté, est celui qui a osé changer la gastronomie avec une touche très personnelle. C’est comme ça qu’ils ont émergé desserts français bien connu.

Et le cinéma en raconte une partie, plus précisément dans Vatel. Il s’agit d’un drame biographique sur le prestigieux chef Franctu entends Vatel, interpreté par Gérard Depardieu, qui a organisé certains des banquets excentriques en l’honneur du monarque, à la demande de Le grand comte, Votre patron.







Louis XIV mangeait gros et on pourrait dire qu’il n’a lésiné sur rien. Cela a commencé par un petit-déjeuner très copieux, puis s’est poursuivi par un déjeuner, où l’on pouvait trouver du poisson, du poulet, de la dinde, entre autres aliments. Par coïncidence, au cours de ces années, et sûrement avec l’influence du roi, une infinité de recettes ont été créées. La sauce béchamel, d’une part, et même Vatel lui-même a conçu le célèbre crème chantilly.

Cependant, malgré son grand talent, le cuisinier s’est suicidé en 1671 en se poignardant avec une épée un jour, une autre fête eut lieu en présence du roi Louis XIV. Le perfectionnisme du Vatel était tel qu’il ne pouvait s’empêcher de remarquer que les choses n’allaient pas comme il l’imaginait. Malgré sa fin triste et tragique, son héritage dans la cuisine est vraiment indiscutable. En fait, la crème chantilly a commencé à être utilisée très souvent en confiserie jusqu’à ce qu’elle devienne un véritable doit de desserts français.

En son honneur et pour la contribution que Louis XVI lui-même a apportée à la gastronomie, nous vous montrons quelques-unes des recettes que vous pouvez réaliser tout en profitant d’un tel cinéma français idyllique et magnifique.

Comment préparer trois desserts français très faciles

3. Bonbons au chocolat

On raconte que l’un des chefs pâtissiers du roi lui apporta un jour une nouvelle gourmandise à déguster. C’étaient de petites figurines en chocolat avec des fruits à l’intérieur. Apparemment, le monarque les aimait tellement que dès qu’il les goûta, il dit: « Bon, bon », qui en espagnol signifie « bon, bon ». Au fil des ans, dans notre langue, il a commencé à s’appeler Chocolat.

Faire des chocolats ne vous prendra pas plus d’une heure et demie. Selon une recette du cuisinier Virginia Star, vous avez besoin de 100 grammes de chocolat fondu, 500 grammes de chocolat mi-sucré, un récipient de crème au lait et de zeste d’orange.

Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par le remplissage. Pour ce faire, vous devez chauffer la crème de lait dans une casserole et ajouter le zeste d’orange petit à petit. Quand il est prêt et que la crème a atteint une ébullition, vous pouvez placer la moitié du chocolat haché que vous avez et bien mélanger.

Après quelques minutes, cette préparation sera prête pour que vous assembliez les chocolats dans les contenants. Bien sûr, plus tard, ils devront aller au congélateur pendant au moins une heure. Pendant ce temps, dans un autre bol, vous pouvez placer l’autre moitié du chocolat mi-amer pour le chauffer au bain-marie. Une fois les chocolats sortis du froid, vous pouvez ajouter ce chocolat avec une pochette.

Mais ce n’est pas tout. Ils devraient retourner au congélateur pendant quelques minutes de plus. Enfin, quand ils sont prêts, vous leur donnez la touche décorative avec le chocolat au lait.

2. Crème Brûlée

Un dessert français classique que vous aurez vu dans des centaines de films, l’un d’eux est le beau Amélie, Protagonisée par Audrey Tautou. Bien que son nom semble difficile à prononcer, sa préparation n’est pas si difficile.

Nous aurons encore besoin crème de lait. Vous pouvez prendre deux conteneurs, cela dépend toujours du nombre que vous souhaitez en fabriquer. Vous avez également besoin de quatre jaunes d’œufs, d’une demi-tasse de sucre blanc et d’une moitié de cassonade et d’une pincée d’essence de vanille.

Avec un batteur électrique ou à la main, vous allez verser tous les ingrédients (sauf la crème de lait) dans un bol et vous devrez remuer pendant au moins cinq minutes. La crème de lait peut être chauffée dans un autre récipient. Quand il bout, vous le placez dans le bol avec les ingrédients précédents mélangés.

Vous remuez cette préparation et la placez ensuite dans de l’eau bouillante. Vous continuez à mélanger pendant une minute de plus et vous pourrez placer la crème à l’intérieur de chaque récipient pour qu’elle puisse ensuite passer au four. Pas plus de 30 minutes, si possible, et à une température moyenne.

Une fois prêts, il est recommandé de les passer au réfrigérateur pour que les saveurs soient mieux appréciées. Vous pouvez le décorer avec du sucre en poudre ou faire un glaçage au caramel.

1. Pommes et chantilly

La pomme est le fruit préféré des Français et si vous n’avez pas le temps de faire l’un de leurs fabuleux gâteaux, vous pouvez les combiner avec de la crème fouettée. Bien que la combinaison la plus courante soit avec des fraises (une variante qui est devenue populaire en Grande-Bretagne), vous pouvez créer votre propre création avec des pommes.

Pour faire de la crème chantilly dont vous avez besoin 200 ml de crème épaisse, une demi-tasse de sucre et une pincée d’essence de vanille.

La crème doit être très froide pour que vous puissiez commencer à la fouetter. Remuez pendant environ cinq minutes jusqu’à ce que vous voyiez des bulles sortir et ajoutez le sucre. Continuez à mélanger à la consistance requise et arrêtez avant qu’il ne coupe. Enfin, vous ajoutez la scène et le tour est joué: vous avez déjà votre crème chantilly.

Les pommes peuvent être coupées en cubes et vous pouvez les saupoudrer d’un peu d’alcool pour leur donner un meilleur goût. Vous ajoutez la crème et, maintenant, vous pouvez profiter d’un bon film français.