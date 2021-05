« Vikings »: Aslaug, Lagertha ou Pora Town-Hart, qui était le grand et véritable amour de Ragnar

« Vikings » est basé sur les légendes du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des héros les plus célèbres de la culture nordique, connu pour avoir pillé la Northumbrie, la France et la Bretagne. Bien qu’après sa mort, le drame historique a suivi l’histoire de ses enfants et les conflits dans lesquels ils étaient impliqués.

Ragnar Lothbrok, est un héros viking nordique légendaire. Il est également décrit dans les sagas nordiques, Saga de Ragnar Lodbrok, Conte des fils de Ragnar, Heimskringla, Hervarar Saga, Y Sögubrot. Cependant, selon divers historiens, il n’y a pas beaucoup de preuves historiques concrètes que Ragnar a vraiment existé.

L’histoire de Ragnar il est raconté dans diverses sagas, poésie en vieux norrois, histoires islandaises et chroniques contemporaines. Comme indiqué dans les sources, on pense que Ragnar lancé de nombreux raids contre l’Angleterre anglo-saxonne et le Saint Empire romain pendant la 9ème siècle, comme décrit dans la série historique « Vikings ».

Se croit que Ragnar il était le fils du roi suédois Bague Sigurd, qui aurait été marié trois fois. Sa première femme était l’écuyer Lagertha, le second était le noble Thóraet le dernier, la reine Aslaug. Au fil des ans, ses épouses ont donné naissance à plusieurs enfants de Ragnar, qui dans le futur feront également l’objet de leurs propres légendes. Cependant, le public se demande toujours qui était le véritable amour du Roi viking.

QUI ÉTAIT LE GRAND ET VÉRITABLE AMOUR DE RAGNAR DANS LES «VIKINGS»?

La raison la plus importante pour laquelle Lagertha et Ragnar étaient parfaits ensemble est peut-être qu’ils se comprenaient. (Photo: Netflix)

On sait bien, de la série télévisée « Vikings », Quoi Ragnar il a eu deux grands amours dans sa vie: Lagertha (Katheryn Winnick) Oui Aslaug (Alyssa Sutherland). Sûrement, entre nous deux, nous ne voulons pas Aslaug, mais notre Ragnar Il semble évident qu’il a toujours préféré la Squire Maiden, sa véritable âme sœur.

Si nous regardons la « vraie » histoire racontée par les chroniques nordiques, Ragnar Lothbrok Il avait trois femmes, deux que nous connaissons déjà, Lagertha Oui Aslaug, Y Þora Town-Hart, la fille de Comte Herrauor de Götaland. Nous connaissons la relation entre Ragnar Oui Lagertha et la relation de Ragnar avec Pora par Gesta Danorum de Sàssone le Grammatico.

Aslaug pouvait et a eu de nombreux enfants une fois que Lagertha ne pouvait plus. (Photo: Netflix)

Dans le neuvième volume de ses écrits, Sàssone raconte l’histoire de Lagertha qui, avec d’autres femmes, a prétendu être un homme et a aidé au combat le légendaire Ragnar qui venait de Danemark à Norvège pour la libérer du roi suédois Du froid. Émerveillée par les capacités des femmes au combat, Ragnar il est tombé amoureux d’elle et l’a épousée, ayant trois enfants avec elle.

Après trois ans, Ragnar retour à Danemark pour étouffer une guerre civile et obtenir un divorce avec Lagertha, après quoi il a pu se marier Par Town-Hart. La guerre civile a éclaté et Ragnar a été forcé de demander de l’aide Norvège. Lagertha, qui s’était remarié entre-temps mais qui était toujours amoureux de l’homme, le rejoignit Danemark avec cent vingt navires, ce qui lui a permis de gagner.

De retour dans son pays natal, elle a tué son nouveau mari et a gouverné Norvège seule. Aslaug, la troisième épouse de Ragnar, comme dit dans la saga Völsungar, était la fille du légendaire Siegfried Oui Brunhilde. À la fin de pour Ragnar, Lagertha C’était le premier vrai amour, et il semble qu’ils se soient battus juste parce que Ragnar Je voulais plus d’enfants, qui Lagertha ne pouvait pas le donner.