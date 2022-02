Shaakuntalam Movie Ott Date de sortie, distribution, Samantha, regarder en ligne 2022

La date de sortie du film Shaakuntalam ott est connue. Date de sortie de Shaakuntalam avec détails de l’épisode, distribution et histoire sur cet article: Shaakuntalam est un film dramatique mythologique telugu écrit et réalisé par Gunasekhar, produit par Neelima Guna sous Gunaa Teamworks et distribué par Dil Raju sous son label Sri Venkateswara Creations.

Basé sur le célèbre drame Shakuntala de Kalidasa, le film met en vedette Samantha Ruth Prabhu dans Shakuntala et Dev Mohan dans Dushyanta, le roi de la dynastie Puru, avec Mohan Babu, Sachin Khedekar, Gautami, Aditi Balan et Ananya Nagalla dans des rôles de soutien. Shaakuntalam est un film dramatique mythologique telugu écrit et réalisé par Gunasekhar, produit par Neelima Guna sous Gunaa Teamworks et distribué par Dil Raju sous son label Sri Venkateswara Creations. Samantha Ruth joue dans le film, qui est basé sur la pièce populaire Shakuntala de Kalidasa.

Shaakuntalam film ott date de sortie, compte à rebours

La date de sortie du film Shaakuntalam a été officiellement révélée. Le film Shaakuntalam sortira le 24e Mars 2022. Nous vous avons donné les informations concernant cet article. La date et le mois ont été publiés pour ce film Shakuntalam. Maintenant que la période d’attente est terminée pour ce film merveilleux, les jours du compte à rebours ont commencé.

La grande majorité des fans attendaient avec impatience la sortie de ce film passionnant, ainsi que le casting et d’autres détails. Sur cette page, nous avons mis à jour toutes les informations de cet article. Les fans sont tellement surpris par cette série qu’ils sont impatients de savoir quand la prochaine partie de ce film sortira. Ce film va vraiment plaire aux fans.

aperçu de la date de sortie du film Shaakuntalam Ott

Shaakuntalam est basé sur l’histoire d’amour légendaire de Shakuntala et Dushyanta, qui est une adaptation de « Aadi Parva » du Mahabharata. Dans « Shaakuntalam », Dev Mohan incarnera le roi Dushyanta et la fille d’Allu Arjun, Allu Arha, incarnera le prince Bharata. Shaakuntalam est basé sur l’histoire d’amour légendaire de Shakuntala et Dushyanta, qui est une adaptation de « Aadi Parva » du Mahabharata. Dans ‘Shaakuntalam’, Dev Mohan incarnera le roi Dushyanta et la fille d’Allu Arjun, Allu Arha, jouera le prince Bharata. Cette histoire est basée sur l’histoire réelle des années passées. Shakuntala (Jayshree) est la fille des sages Vishwamitra et Menaka, mais elle est élevé par le sage Kanva et vit avec lui dans une hutte boisée. Lorsque le roi Dushyanta ( Chandra Mohan ) arrive pour chasser, elle le rencontre. Dushyanta reste avec elle après que les deux soient tombés amoureux et se soient mariés. Voici une mise à jour est donnée Shaakuntalam film ott date de sortie a révélé.

Le casting du film Shakuntalam

Samantha Ruth Prabhu dans le rôle de Shakuntala

Dev Mohan comme Dushyanta

Aditi Balan comme Anasuya

Ananya Nagalla, Prakash Raj

Mohan Babu comme Durvasa Maharishi

Gautami, Kabir Bedi

Madhoo comme Menaka

Allu Arha comme Prince Bharata

Malhottra Shivam comme Mahipala

où regarder le film Shaakuntalam ?

La date de sortie du film Shaakuntalam ott est officiellement publiée et mentionnée ci-dessus dans cet article. Vous pouvez regarder ce film sur ZEE5, télécharger l’application et regarder les films gratuitement. Les jours d’attente sont terminés pour ce film. J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur la date de sortie de ce film Shakuntalam sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partageons jamais d’informations erronées. La date de sortie de Shaakuntalam 2022 avait été officiellement révélée. Si vous avez des questions concernant ce film, veuillez nous commenter dans la section des commentaires.

FAQ – Date de sortie du film Shaakuntalam Ott

Où regarder, aperçu et le casting de ce film Shakuntalam ? Quelle est la date de sortie du film Shakuntalam ? Quel est le compte à rebours pour la date de sortie de ce film ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre avis ou avoir des questions puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

