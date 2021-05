La rumeur fait référence à Christina Ricci dans le rôle de Morticia Addams sur Netflix

LEPAGE VINTAGE Montre Rolex GMT 1985 Ref. 16750

Faisons connaissance Evolution et sur jumelle de la 1675 cette montre Rolex GMT-Master référence 16750« Pepsi » de 1985 est considérée comme une référence de transition. Elle a été produite 7 années seulement, de 1981 à 1988, ce qui en fait un modèle rare et recherché. Cette mouture est connue car c'est elle qui introduit tous les codes modernes de la GMT-Master : aiguille plus épaisse, protège couronne, index cerclés Cette référence se démarque de la Rolex 1675 notamment au niveau de son calibre. En effet le calibre Rolex 3075 permet un réglage rapide de la date, « Quickset », qui apporte un réel confort d'utilisation. A partir de 1983, Rolex modifie le cadran de la GMT-Master qui devient noir brillant avec les fameux index cerclés. Les index ne sont plus simplement peints, ils ont dorénavant des contours en or blanc. Le plexiglas reste sur la référence 16750 et c'est tant mieux car il met mieux en valeur les détails du cadran que le verre saphir qui suivra. Pour cette dernière raison, la Rolex GMT-Master 16750 est souvent considérée par les collectionneurs comme l'une des dernières grandes Rolex vintage. Ce qu'il faut savoir Le plexiglas de cette Rolex GMT 16750 donne un éclat unique au cadran et souligne la magnifique patine coquille d'uf de ses aiguilles et de ses index. La patine est complétement uniforme et va encore évoluer. La montre est livrée avec son bracelet d'origine, le bracelet Oyster en acier inoxydable référence 78360 avec maillons d'extrémité 580. Il est possible que la lunette ait été remplacée à un moment donné. Le package Nous disposons de l'écrin d'origine et de la notice d'utilisation mais pas de la carte de garantie. Cette Rolex GMT-Master « Pepsi » de 1985 Ref. 16750 a été authentifiée et révisée par notre horloger agrée Rolex et bénéficie à ce titre de la garantie Lepage Vintage 1 an. Bénéficiez d'une gravure offerte (fond de boîte) sur simple demande.