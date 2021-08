Dwayne Johnson contre Jake Gyllenhaal et les célébrités qui ne se baignent pas souvent

Inattendu est la nouvelle discussion qui a pris naissance dans le monde des réseaux sociaux. Le coup d’envoi a été donné par l’acteur Jake Gyllenhaal dans une interview où il a avoué qu’il se baigne de moins en moins et qu’il trouve cette action comme quelque chose « peu nécessaire« . Le protagoniste de Somnambule déclaré: « Je trouve de moins en moins nécessaire de prendre un bain. Je crois fermement en Elvis Costello et il a dit que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne mènent nulle part. Alors je fais ça. »

L’acteur est très sûr de sa décision et a ajouté plus de justifications à cet égard : « Je pense aussi qu’il y a tout un monde à ne pas se baigner, ce qui aide à entretenir la peau, car on se nettoie tous naturellement », était le reflet de Gyllenhaal qui sert sûrement d’argument quand on parle à un « passage de la salle de bain ».

Ce qui est inhabituel, c’est que la tendance exprimée par Gyllenhaal a d’autres adeptes comme Mila Kunis et Ashton Kutcher, qui ont assuré qu’ils baignent leurs enfants « quand tu remarques qu’ils sont sales ». À quoi ressemblera le régime de bain de ces célébrités ? Tout indique qu’ils partagent les mêmes idées que Gyllenhaal et nous pouvons très bien supposer qu’ils se rendent à la douche quelques fois par mois.

Pendant ce temps, le méga populaire Dwayne Johnson. L’ancien combattant a avoué qu’il se baigne très souvent et était contre les déclarations de Jake Gyllenhaal et les fameuses qui échappent au savon et à l’eau. Le Rocher il est à son apogée en tant qu’acteur le mieux payé d’Hollywood et son opinion est toujours entendue. Qu’a t’il dit?

Non, je suis l’opposé d’une célébrité « ne pas se laver ».

Douche (froide) quand je me sors du lit pour commencer ma journée.

Douche (chaude) après mon entraînement avant le travail.

Douche (chaude) après mon retour du travail.

Lavage du visage, lavage du corps, exfoliation et je chante (off key) sous la douche https://t.co/iE6ZPhrthL -Dwayne Johnson (@TheRock)

« Je suis l’opposé du célèbre Ne pas laver. Une douche froide quand je me lève pour commencer la journée. Une douche chaude après l’entraînement pour aller travailler. Et une douche encore plus chaude quand je rentre du travail. Lavage du visage, lavage du corps, gommage et chanter faux sous la douche », a fait remarquer le protagoniste de Croisière dans la jungle.