Vous allez vouloir acheter la nouvelle perceuse Xiaomi même si vous détestez le bricolage

Peu importe que vous détestiez le bricolage, vous voudrez posséder cette perceuse de Xiaomi.

Lorsque Xiaomi – l’une de nos entreprises de téléphonie mobile préférées – il semblait que cela ne pouvait pas nous surprendre plus, cela va et nous présente un nouveau produit qui nous étonne vraiment.

Parce que si les lits pour chats, les climatiseurs ou les aquariums intelligents ne semblaient pas être quelque chose d’extraordinaire, Xiaomi nous apporte une perceuse que même ceux d’entre nous qui détestent le bricolage, nous voudrons avoir dans nos maisons.

Voici la nouvelle perceuse Xiaomi: élégante, belle et pas très chère

La vérité est que Xiaomi ne cesse de nous surprendre. Cette fois avec un produit vraiment différent de ce à quoi nous sommes habitués et c’est-à-dire, comme nous le lisons dans Mydrivers, de la première perceuse électrique de la firme chinoise.

Surnommé la perceuse électrique pour maison intelligente sans balais MIJIA, l’appareil? Il s’agit d’un financement participatif au prix de 449 yuans, soit environ 68 dollars en échange. Une fois qu’il arrive sur le marché, sera vendu à un prix officiel d’environ 76 €, un prix pas mal du tout.

Comme on peut le voir sur les images, il s’agit d’une perceuse électrique au design assez moderne, élégant et surtout minimaliste, ce à quoi la firme chinoise est habituée depuis longtemps. Comme vous pouvez le savoir, l’ensemble de la perceuse est en plastique de haute qualité, assez résistant et durable, avec une poignée en caoutchouc souple pour ne pas glisser de nos mains lors de son utilisation. Concernant l’autonomie, a une batterie de 2000 mAh.

Pour changer, pour l’instant cette belle perceuse ne sera disponible que sur les terres chinoises, même si nous sommes sûrs que si Xiaomi décide de le vendre en dehors de ses frontières, ce sera un vrai succès commercial comme beaucoup d’autres produits Xiaomi.

