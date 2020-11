MIUI 12 apporte plus de problèmes à Xiaomi: il bloque certains mobiles

Méfiez-vous de MIUI 12: un problème fait entrer les téléphones Xiaomi dans une boucle de redémarrage difficile à sortir.

Certains Supports mobiles Xiaomi Ils ont des problèmes sur leurs appareils par mettez-les à jour vers MIUI 12.

Apparemment un problème lié à une application intégrée au logiciel fait que les appareils sont complètement bloqué, en entrant un boucle de redémarrage permanente et laissant les terminaux pratiquement inutilisables.

Alors que Xiaomi vous n’avez pas expliqué la cause du problème, a affirmé être au courant de la situation et travailler avec les développeurs de l’application à l’origine de l’erreur finir ce punaise le plus vite possible.

L’application d’un opérateur, la cause du problème

Comme ils l’ont expliqué dans Développeurs XDA, l’origine du problème serait liée à l’application Merci Airtel, la propre application de l’opérateur portant le même nom, qui aurait été en conflit avec un Application Xiaomi tout comme «Find my device», un outil qui vous permet de localiser les téléphones MIUI perdus sur Internet.

Certains @airtelindia les clients rencontrent des pannes de téléphone sur les téléphones MI. Nous avons travaillé avec Xaomi pour trouver la cause et ils préparent un correctif. Pendant ce temps, nous avons mis un petit ajustement dans l’airtel #Thanksapp aider. Veuillez ouvrir l’application une fois pour appliquer de nouveaux paramètres. # HappyDiwali2020 – Harmeen Mehta (@HarmeenM) 14 novembre 2020

Les personnes touchées peuvent résoudre temporairement le problème manuellement, simplement en redémarrant leurs mobiles et en mettant à jour l’application Airtel. Cela empêcherait le terminal de redémarrer automatiquement.

Dans tous les cas, Xiaomi a confirmé que la mise à jour qui corrigera cette erreur sera disponible tout au long de cette semaine, et atteindra tous les modèles concernés. Comme elle n’a affecté que les utilisateurs résidant en Inde, nous supposons que la mise à jour ne sera publiée que dans ce pays.

