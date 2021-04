L’intelligence artificielle compose des chansons de Nirvana et Amy Winehouse

Un logiciel de Intelligence artificielle a composé de nouvelles chansons de Nirvana, Amy Winehouse et plus d’artistes pour sensibiliser à l’importance de santé mentale.

L’organisation basée sur Toronto, Sur le pont a créé une compilation de chansons composées avec l’Intelligence Artificielle dans le style d’une série de musiciens décédés à l’âge de 27 ans.







La compilation, « Noyé au soleil – bandes perdues du club 27 » comprend des morceaux créés principalement par ordinateur pour attirer l’attention des musiciens souffrant de dépression et de problèmes de santé mentale, ainsi que pour leur offrir un soutien.

« Et si tous les musiciens que nous aimons avaient un soutien en santé mentale? » commenté Sean O’Connor, membre des responsables d’Over The Bridge, « D’une manière ou d’une autre, dans l’industrie de la musique, la dépression s’est normalisée et romancée … Leur musique est perçue comme une souffrance authentique.







Parmi les thèmes de la compilation figurent également des chansons aux styles de Jimi Hendrix et Les portes.

Over The Bridge travaille pour aider les membres de l’industrie de la musique à faire face à leurs problèmes de santé mentale, en leur offrant un soutien par le biais d’ateliers, de séances de zoom et plus encore.