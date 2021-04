Créez votre propre hélicoptère Mars Ingenuity en papier avec ce guide de la NASA!

La NASA se prépare à voler son Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars sur la planète rouge pour la première fois, et les étudiants peuvent se joindre à l’excitation en créant des versions papier de l’engin à la maison.

L’ingéniosité s’est envolée vers la planète rouge attachée au ventre du Rover de persévérance , qui a atterri sur Mars le 18 février. Ingéniosité tombé sur la surface martienne le 3 avril et se prépare maintenant à effectuer son premier vol, qui devrait avoir lieu le 11 avril.

Ingenuity, le premier hélicoptère jamais envoyé dans un autre monde, est conçu pour tester les technologies des futurs véhicules volants sur d’autres planètes. La NASA a partagé des instructions étape par étape pour que les étudiants créent leur propre hélicoptère en papier léger et expérimentent différents modèles, tout comme les ingénieurs de la NASA l’ont fait avant le lancement de Perseverance and Ingenuity en juillet 2020.

« Nous avons des satellites en orbite autour de Mars qui prennent des photos du monde entier, et nous avons un rover à la surface qui prend des photos de près, mais il y a des endroits sur Mars qu’un rover ne peut tout simplement pas aller », un représentant de Jet de la NASA Laboratoire de propulsion (JPL) a déclaré dans le vidéo pédagogique , que la NASA a publiée sur YouTube jeudi 8 avril. (JPL gère les missions de persévérance et d’ingéniosité.)

Une fois déployé, « l’hélicoptère volera pour une série de vols d’essai et, si nous avons de la chance, nous pourrions obtenir des photos de surfaces que nous ne pouvons pas voir avec le rover », a ajouté le commentateur du JPL.

cependant, l’atmosphère martienne est très mince – seulement environ 1% de l’épaisseur de l’atmosphère terrestre au niveau de la mer – ce qui rend difficile le vol d’Ingenuity. Par conséquent, l’hélicoptère, qui ne pèse que 4 livres. (1,8 kilogrammes), est équipé de grandes lames inclinées qui peuvent tourner extrêmement rapidement afin de générer suffisamment de portance.

La NASA vous montre comment construire votre propre version papier de l’hélicoptère Ingenuity Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Guide de l’étudiant de la NASA pour fabriquer un hélicoptère en papier sur Mars encourage les étudiants concevoir leur propre avion en gardant à l’esprit les mêmes limitations auxquelles les ingénieurs du JPL ont dû faire face. À l’aide de papier, de ciseaux, d’un crayon, d’un ruban à mesurer et d’un ruban, les élèves peuvent construire un simulacre d’hélicoptère interplanétaire.

Le guide étape par étape comprend un modèle d’hélicoptère, qui peut être téléchargé en ligne . Vous pouvez également simplement esquisser l’hélicoptère sur une feuille de papier ordinaire si vous le souhaitez. Le tutoriel guide les élèves à travers les différentes coupes et plis à réaliser afin de fabriquer leur propre hélicoptère en papier.

Puis, pour tester leur conception d’hélicoptère , on demande aux élèves de soulever l’avion en papier aussi haut que possible dans les airs, puis de le laisser tomber, tout en observant la rotation des pales du rotor. Les élèves peuvent répéter cela depuis des altitudes plus élevées ou expérimenter différentes conceptions de rotor, en coupant les pales plus courtes ou en les pliant pour créer un angle d’incidence plus grand, afin de tester davantage les performances de l’hélicoptère en papier.

Vous pouvez trouver le guide complet d’apprentissage étape par étape pour fabriquer un hélicoptère en papier en ligne , ainsi que d’autres activités éducatives permettant aux étudiants de participer à la mission d’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA depuis leur domicile.

