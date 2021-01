Voici Nuvia, l’entreprise avec seulement deux ans d’existence pour laquelle Qualcomm a payé 1400 millions de dollars

L’une des plus jeunes entreprises de l’industrie des semi-conducteurs il vient d’être acquis par le gigantesque Qualcomm. Pour 1,4 milliard de dollars, Qualcomm a acquis Nuvia, ses employés et les technologies qu’ils développent. L’idée est d’intégrer tout cela dans vos futurs produits. Cependant, ce qui est surprenant ici, c’est la somme importante qu’ils ont versée pour une entreprise à peine fondée en 2019.





Qualcomm a annoncé le acquisition officielle de Nuvia pour un total de 1,4 milliard de dollars. Leurs ingénieurs, brevets et technologies qu’ils développent deviennent désormais la propriété de Qualcomm et rejoindront la feuille de route et les équipes de l’entreprise. Spécialisée dans la conception de puces, Nuvia a une origine et une histoire intéressantes derrière elle.

Fondé par trois anciens ingénieurs Apple en 2019

En novembre 2019, Nuvia a commencé son voyage par une série d’investissements. L’entreprise compte trois principaux dirigeants: Gerard Williams, Manu Gulati et John Bruno. Les trois a précédemment travaillé chez Apple. S’il y a un mérite important qui peut leur être attribué, c’est bien sûr le création de la série A de puces Apple. Ce sont les puces utilisées dans l’iPhone et l’iPad.

Manu Gulati et John Bruno ont par la suite également travaillé chez Google et avant la création de Nuvia. Chez Google, ils ont également joué un rôle important dans la conception et le développement des puces et du matériel de l’entreprise. Maintenant, tous les trois et le reste de l’équipe d’ingénierie s’intégrer aux équipes de direction, de recherche et développement de Qualcomm.

Nuvia n’a pas donné beaucoup de détails sur les produits qu’ils développent. Cependant, ils ont déclaré à l’occasion que son objectif est de concevoir son propre noyau et à partir de zéro. Raison? Créez des processeurs plus écoénergétiques et nettement plus puissants.

Pour les obtenir amélioration de la consommation d’énergie ils se concentrent sur la conception et la microarchitecture de la puce, ce qui la rend similaire en taille et en volume aux puces mobiles actuelles, mais avec plus de puissance. En d’autres termes, ils promettent quelque chose comme une puce mobile dans la consommation de ressources et avec la puissance d’une puce informatique.

Votre intégration dans Qualcomm

Pendant tout ce temps, Nuvia a souligné que ils se concentrent sur les serveurs de données et c’est pour eux qu’ils conçoivent les puces. Selon leur site officiel, leur mission est de «réinventer le silicium d’une nouvelle manière et de créer des plates-formes informatiques qui redéfinissent les performances du centre de données moderne».

Cependant, l’activité de Qualcomm est plus concentrée sur les mobiles, certains ordinateurs et juste les gros serveurs. Alors, comment Nuvia s’intègre-t-il ici? Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ces technologies également aux processeurs pour les appareils électroniques grand public.

Qualcomm commente que l’une des raisons de cette acquisition est la 5G. Les processeurs avec 5G ont actuellement une consommation d’énergie très élevée par rapport aux générations précédentes. Nuvia peut offrir «des améliorations des performances du processeur et de l’efficacité énergétique pour répondre aux exigences de l’informatique 5G de nouvelle génération».

Ici il y a un autre point à garder à l’esprit: ARM. Actuellement, les puces Qualcomm sont fortement basées sur ARM, vous devez donc payer des licences ARM pour cela. ARM appartient actuellement à NVIDIA, l’un des principaux concurrents de Qualcomm. Nuvia a développé son noyau avec un peu plus d’indépendance par rapport à ARM, ils sont toujours basés sur cette architecture mais pas autant que les autres processeurs. Avec l’intégration de Nuvia, les futurs produits Qualcomm dépendront un peu moins d’ARM.

Plus d’informations | Qualcomm