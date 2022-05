The Good Doctor Season 6 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où diffuser

Les gens deviennent fous de connaître la date de sortie de la saison 6 de The Good Doctor. Après avoir regardé tous les épisodes précédents et la saison 5 va se terminer, les fans veulent savoir quand la prochaine saison 6 va sortir car il y a encore beaucoup de questions sans réponse dans l’esprit des fans. Pour cette raison, tous veulent savoir quand la prochaine saison sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de The Good Doctor Saison 6 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison 6 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

The Good Doctor est une émission dramatique médicale américaine populaire qui est regardée dans divers territoires. Cette émission est en fait basée sur la série sud-coréenne du même nom de 2013. David Shore a développé cette série continue. La première saison de cette émission a été diffusée en 2017-18. En peu de temps, ce spectacle a réussi à gagner beaucoup de popularité à travers le monde.

L’histoire de cette série est telle que vous verrez que Shaun Murphy est chirurgien et qu’il souffre d’autisme et du syndrome de Savant, après cela, il a été sélectionné dans un hôpital prestigieux et respecté nommé San Jose St. Bonaventure Hospital dans l’unité chirurgicale . tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 6 de The Good Doctor. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de la saison 6 de Good Doctor

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de la saison 6 de The Good Doctor. En mars 2022, la série a été renouvelée pour une sixième saison mais à ce jour la date de sortie de la saison 6 n’est toujours pas officiellement confirmée. Il faudra attendre l’annonce officielle. S’il y aura une mise à jour concernant la saison 6, nous la partagerons ici sur cette page.

Où diffuser le bon docteur?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est HBO. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme HBO Max. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Casting du bon docteur

Voici la liste des acteurs de cette série.

Freddie Highmore dans le rôle du Dr Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez comme Dr Neil Melendez

Antonia Thomas comme Dr Claire Browne

Chuku Modu dans le rôle du Dr Jared Kalu

Beau Garrett comme Jessica Preston

Irene Keng comme Dr Elle McLean

Hill Harper dans le rôle du Dr Marcus Andrews

Richard Schiff comme Dr Aaron Glassman

Will Yun Lee dans le rôle du Dr Alex Park

Fiona Gubelmann comme Dr Morgan Reznick

Christina Chang comme Dr Audrey Lim

Paige Spara comme Léa Dilallo

Jasika Nicole comme Dr Carly Lever

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de la saison 6 de The Good Doctor, la plateforme de diffusion en continu de cette série, ses spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle concernant la nouvelle saison de cette émission. Si vous avez des questions concernant cette date de sortie de la saison 6 de The Good Doctor, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons plus heureux de vous aider de la meilleure façon possible.

