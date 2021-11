David Tennant sur le défi de trouver un nouveau Doctor Who

MONITOR AUDIO RADIUS380- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Depuis la dernière série Radius, Monitor Audio a investi énormément en recherche et développement afin de relever un nouveau défi : concevoir des caisson Radius vraiment uniques et performants. En effet il est relativement facile de produire des basses puissantes, mais trouver une combinaison optimale entre dynamisme et profondeur dans un caisson compact nécessite une approche beaucoup plus innovante. Ainsi le Radius 380 intègre deux drivers jumeaux C-CAM® de 200mm, un actif et un passif ABR qui travaillent en tandem avec un amplificateur 200W Classe D à faible dissipation de chaleur. Puissant (le double de la puissance de son prédécesseur), il fournit une fondation sismique précise pour les films et la musique, et se distingue par un mélange enivrant de profondeur et vitesse - tout cela à partir d'un magnifique petit cube qui s'intègre parfaitement dans l'espace de vie. Conçu pour un