Le prototype Starship SN9 de SpaceX tire des moteurs de fusée trois fois en une journée

Le plus récent de SpaceX Starship Le prototype a pris vie à trois reprises aujourd’hui (13 janvier), gardant apparemment le véhicule sur la bonne voie pour un vol d’essai à haute altitude dans un proche avenir.

Le véhicule à trois moteurs SN9 a effectué ses deuxième, troisième et quatrième essais de «tir statique» en succession rapide aujourd’hui (13 janvier) dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique. Les moteurs se sont allumés brièvement à 13 h 28 HNE (18 h 28 GMT), à nouveau à 15 h 22 HNE (2022 GMT) et à nouveau à 16 h 36 HNE (21 h 36 GMT).

Lors d’incendies statiques, les moteurs brûlent brièvement tandis qu’un véhicule reste attaché au sol. SN9 avait déjà un tel test à son actif, ayant a terminé un court feu statique le 6 janvier .

« Les trois incendies statiques sont terminés et aucun RUD! » Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX dit via Twitter cet après midi. (RUD est l’abréviation de «démontage rapide et imprévu», euphémisme préféré de Musk pour «explosion».)

« Détanking et inspections maintenant. Bon progrès vers notre » Hop in & go to Mars! » objectif », at-il ajouté un autre tweet.

Ces tests font partie des préparatifs de lancement de SN9, qui prendra son envol dans les jours ou semaines à venir si tout se passe comme prévu. Le vol de SN9 devrait être similaire à celui effectué le mois dernier par son prédécesseur, SN8, qui a grimpé à environ 12,5 kilomètres dans le ciel du sud du Texas.

SN8 n’est plus; il est descendu trop vite et a explosé dans sa zone d’atterrissage désignée. Mais le véhicule a vérifié à peu près toutes ses autres cases, ce qui a incité le fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk pour déclarer la mission d’essai du 9 décembre – le tout premier vol à haute altitude pour un véhicule Starship – un succès retentissant .

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des charges utiles sur la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système de transport se compose de deux éléments réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une gigantesque fusée connue sous le nom de Super Heavy.

Starship et Super Heavy seront équipés du moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Le vaisseau final portera six Raptors, a déclaré Musk, et Super Heavy comportera environ 30 des moteurs.

Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer au large de la lune et de Mars, mais il aura besoin de l’aide de Super Heavy pour quitter notre planète beaucoup plus massive. (Après avoir mis Starship en orbite terrestre, Super Heavy reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical, idéalement directement sur le stand de lancement .)

Musk a fixé un calendrier ambitieux pour Starship, déclarant que le système devrait commencer à lancer des personnes sur Mars d’ici 2026 et pourrait même le faire en 2024 « si nous avons de la chance. » Attendez-vous donc à ce que les tests dans le sud du Texas augmentent considérablement dans les mois et les années à venir.

Nous pourrions voir un autre feu statique ou deux avant que SN9 ne monte. SN8 a effectué quatre incendies statiques au cours d’environ un mois avant de prendre son envol, après tout. Ces tests sont étroitement surveillés par les observateurs de Starship tels que le site touristique Spadre.com .

Note de l'éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 17 h 20 HNE le 13 janvier pour inclure les nouvelles du troisième incendie statique de la journée.