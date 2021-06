Voici les TCL NxtWear G, des lunettes qui transforment votre téléphone ou tablette en écran de 140 pouces

Bien que nous ayons déjà quelques appareils en circulation, la vérité est que le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée via des accessoires n’est pas encore exploité et TCL a profité du MWC de 2021 pour annoncer l’arrivée de nouvelles lunettes compatibles avec les téléphones portables comme ainsi que les ordinateurs portables et les tablettes. On parle de le nouveau TCL NxtWear G.

Avec le NxtWear G, nous ne parlons pas d’un appareil sans fil, il n’y a donc pas d’exigences telles qu’une génération spécifique de Bluetooth ou de WiFi. Nous sommes face à des lunettes avec connexion USB type C qui permettent transformez votre téléphone portable en un écran de 140 pouces devant tes yeux. Les lunettes devraient arriver sur le marché en juillet prochain et coûteront environ 570 euros.

Un écran externe pour votre mobile au format lunettes

Puisque nous sommes devant des lunettes, nous ne pouvons pas parler d’un seul écran mais de deux. TCL a monté deux panneaux Micro OLED avec résolution FullHD (1080p) dans leur nouveau NxtWear G qui, étant si proche des yeux, simule l’effet d’être assis devant un seul grand écran diagonal. En fait, de TCL, ils affirment que nous aurons un grand écran de 140 pouces devant nos yeux pour profiter de toutes sortes de contenus.

Le format de l’écran que nous aurons devant est 16: 9 et nous devrons connecter le téléphone portable, la tablette ou l’ordinateur (il est compatible avec DisplayPort) via le port USB de type C. le mobile pourra utiliser les lunettes comme écran externe pour y projeter tout ce que nous voulons même si, bien sûr, nous aurons besoin de notre mobile pour être compatible avec ce type d’écrans externes.

Les nouveaux NxtWear G de TCL pèsent 130 grammes (câble compris), nous ne pouvons donc pas en parler comme un accessoire très léger, mais nous aurons certains avantages, comme le fait d’avoir des haut-parleurs stéréo intégrés dans la monture des lunettes elles-mêmes. . Cependant, de TCL il est recommandé d’utiliser des écouteurs sans fil ou, directement, des écouteurs. Le problème dans ce dernier cas est que les lunettes n’ont pas de sortie casque donc soit notre téléphone a un connecteur 3,5 mm en plus de l’USB type C soit nous aurons besoin d’un diviseur qui sépare les deux ports.

Les caractéristiques de ces nouveaux TCL NxtWear G ne s’arrêtent pas là car sont capables de projeter à la fois du contenu bidimensionnel et tridimensionnel, nous pouvons donc les utiliser comme s’il s’agissait de lunettes 3D. Nous pouvons également mettre des verres correcteurs si nous en avons besoin en plus des supports nasaux et des lunettes de protection. Soit dit en passant, les lunettes offrent un angle de vue de 47º et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Modèles de téléphones compatibles TCL NxtWear G

Huawei

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate X

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Honneur

Note d’honneur 10

Honneur vue 20

Samsung

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip

LG

LG G8

LG Q8

LG V20

LG V30

LG V30 +

LG V35

LG V35+

LG V40

LG V50

LG V60

LG G5

LG G6

LG G6+

LG G7

LG G7+

LG G8

Microsoft

Microsoft Lumia 950

Microsoft Lumia 950 XL

OPPO

OPPO R17 Pro

OPPO Reno Zoom 10x

OPPO Reno 5G

OnePlus

Sony

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Autres