La nouvelle collection Substance 3D d’Adobe comprend Designer, Painter, Stager, Sampler et d’autres outils

Adobe a lancé Collection Adobe Substance 3D afin de soutenir la créativité 3D. La suite d’outils 3D intégrés d’Adobe a été créée par l’équipe qui a conçu la suite Substance et qui a rejoint Adobe il y a deux ans. En utilisant la suite Substance, des films comme Coureur de lames 2049 et Star Wars : Épisode IX ont été créés avec des jeux dont Half Life Alyx, Microsoft Flight Simulator, et Raji.

Equipée d’intelligence artificielle (IA), la nouvelle suite n’est pas techniquement complexe pour les passionnés de 3D.

La collection Adobe Substance 3D comprend les outils suivants :

Concepteur 3D Substance : Cet outil vous permet de créer des modèles 3D et des textures et matériaux personnalisables.

Peintre 3D Substance : Avec l’aide de cet outil, les concepteurs 3D peuvent appliquer des textures et des matériaux à un objet 3D. Lorsque ces textures sont appliquées aux objets, cela les rend réalistes.

Superposition 3D de substance : En assemblant votre éclairage, vos matériaux et vos modèles, le Stager crée une scène 3D. Il a été construit sur la base créée par Adobe Dimension. Avec l’aide de cet outil, des photographies virtuelles et des rendus peuvent être produits.

Bibliothèque d’actifs Substance 3D : La bibliothèque contient des modèles et des textures 3D préconçus qui peuvent être utilisés par les concepteurs dans leurs projets. Ils peuvent également apprendre à créer leurs propres modèles en voyant comment les experts ont créé les modèles dans la bibliothèque.

Échantillonneur 3D de substances : À l’aide d’une photographie, un échantillonneur peut créer des textures et des matériaux en quelques minutes.

Pendant ce temps, le communiqué de presse indique également qu’un modèle bêta privé de Substance 3D Modeler a été ouvert par la société. L’outil utilise une interface VR afin de permettre aux concepteurs de créer leurs modèles 3D.

Le plan Adobe Substance 3D Collection commence à Rs 3,193,08/mois pour la première année et peut être acheté sur le site d’Adobe.

Adobe a ouvert une version bêta privée d’un outil à venir appelé Substance 3D Modeler, un outil de modélisation qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres objets 3D. Modeler utilise également une interface VR pour recréer la sensation naturelle et organique de sculpter de l’argile avec ses mains et lui permet d’interagir avec son modèle.

