Pourquoi le jeu Avatar d’Ubisoft ne pourrait pas fonctionner sur PS4

Si un jeu ne sort que sur PlayStation 5, vous remarquerez que les développeurs expliquent comment les spécifications de la console permettent une plus grande liberté de création. Si un titre s’avère être cross-gen, le marketing de pré-version promet toujours que le matériel vieux de sept ans de la PS4 n’a pas freiné le jeu. Avatar: Frontiers of Pandora appartient à la première catégorie et ne vient que sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pourquoi donc? Ubisoft dit que cela permet à l’équipe d’étendre la portée de sa conception de carte, de son IA, de sa mécanique de vol et de son immersion.

En parlant avec IGN, le directeur créatif Magnus Jansén et le directeur technique de la programmation Nikolay Stefanov ont expliqué ce que le développement exclusif pour les systèmes de génération actuelle leur permet de faire. En termes de vol sur l’environnement à bord d’un Banshee, Stefanov a déclaré : « [New consoles allowed] nous pour avoir de bien meilleurs détails d’objet près de vous, mais aussi lorsque vous volez haut dans les airs – pour avoir une belle vue et un rendu lointain, où nous pouvons même utiliser le lancer de rayons pour faire des ombres très loin , vous savez, à trois ou quatre kilomètres de vous. » Le SSD de la PS5 représente également une grande amélioration pour l’équipe par rapport à la PS4, leur permettant de diffuser dans certaines parties du monde beaucoup plus rapidement.

Et puis il y a la conception de la carte elle-même, quelque chose qui, selon Jansén, devait être limité pour pouvoir fonctionner sur du matériel ancien. Les titres du monde ouvert sur PS4 ont dû espacer certains de leurs plus grands emplacements pour laisser suffisamment de temps pour être réellement rendus et diffusés dans ces villes et colonies. Ce n’est apparemment plus le cas sur PS5. « Si vous regardez, avec les vieux disques durs, il fallait les espacer très loin [apart], parce que vous deviez diffuser l’ancien et diffuser le nouveau, cela a donc créé un monde stéréotypé. Donc, il y a une tonne de trucs comme ça. »

L’IA a également été améliorée grâce à la puissance de la PS5, permettant au développeur de rendre les animaux beaucoup plus réalistes en termes de mouvements et de techniques de suivi. Les augmentations de puissance combinées aux avancées du moteur Snowdrop permettent à l’équipe de « faire des choses incroyables qui n’auraient pas été possibles » auparavant.

Enfin, Avatar : Frontiers of Pandora sera tout simplement beaucoup plus immersif que s’il était conçu autour de la PS4. Les gens de Massive Entertainment veulent apporter le monde que vous avez vu dans le film directement dans votre salon, en simulant mieux les effets météorologiques et les animaux. Stefanov conclut en expliquant : « En termes de nouvelle génération de consoles, l’amélioration [hardware] nous donne tellement d’opportunités de nous assurer que le jeu est aussi immersif que possible. » Un exemple donné est un nouveau système d’éclairage qui tire parti du lancer de rayons – il gère la translucidité des feuilles, dictant la quantité de lumière réfléchie.

Avatar: Frontiers of Pandora sera lancé sur PS5 l’année prochaine. Êtes-vous intéressé à revenir dans le monde que nous avons tous vu pour la première fois sur grand écran en 2009 ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.