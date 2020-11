Roblox Shinobi Life 2 supprimé pour des problèmes de droits d’auteur

Shinobi Life 2, l’un des plus grands jeux sur Roblox, en raison de problèmes de droits d’auteur. D’après les développeurs eux-mêmes, ils pensent que cela est dû au contenu protégé par le droit d’auteur dans le jeu qui a à voir avec Naruto et la société qui contrôle ce contenu. Le jeu n’est pas jouable pour le moment et leur groupe a été supprimé de Roblox. Il est actuellement difficile de savoir si le jeu reviendra ou non à Roblox, ce qui pourrait laisser les joueurs qui ont dépensé beaucoup de Robux dans le froid.

Selon les développeurs, ils n’ont reçu aucun avertissement et le jeu et le groupe ont simplement été supprimés. Si cela est vrai, c’est plutôt malheureux car ils auraient au moins dû avoir une chance de supprimer tout matériel offensant du jeu avant de le supprimer complètement. Il n’y a pas si longtemps, le jeu Skyblocks avait des problèmes similaires et a été retiré de Roblox Ils ont ensuite changé le nom en Skyblox, ce qui n’était pas suffisant, et ont finalement atterri sur les îles. Le jeu est maintenant jouable, ce qui signifie qu’il est possible que Shinobi Life 2 puisse revenir à Roblox à un moment donné.

Les développeurs ont déclaré que si le jeu ne revenait pas, ils iraient de l’avant avec un autre projet appelé Shadow’s Realm. Nous espérons que Shinobi Life 2 reviendra, en raison du fait que le jeu était très populaire sur la plate-forme et qu’il semblait y avoir beaucoup de développement!

Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation, regardez cette vidéo des développeurs sur ce qui se passe.