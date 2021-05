« Sexify »: explication de la fin de la série Netflix

« Sexifier« Est une websérie polonaise qui vient d’être créée sur Netflix. Le spectacle a une histoire unique qui le distingue des autres. Ils ont adopté un sujet qui n’est pas encore discuté publiquement dans la société. « Sexifier«C’est quelque chose qui nous apprend une leçon et qui peut aussi être très divertissant. Cette série de 8 épisodes a laissé beaucoup de questions sans réponse à la fin.

La fin commence par Natalia décrivant l’histoire de l’orgasme féminin: vous vous préparez pour le concours technologique à l’université et Paulina l’interrompt. Paulina elle est émotive et ne veut pas perdre des mois de travail avec un ami. Pendant, Monika a une conversation sincère avec sa mère: il raconte Monika qu’il n’a pas à faire de son père son ennemi et qu’il doit faire tout ce qu’il veut dans la vie.

Le conférencier confirme que le projet Natalia et ses amis seront envoyés au concours. Cependant, quand il annonce cela, le doyen vient dans la classe et demande aux filles de rester. Il a réfléchi à leur situation, il leur dit qu’il ne peut pas les expulser car il y aura trop de questions, cependant, son projet cessera d’exister et sera détruit; déclare qu’il ne peut pas participer à la compétition. Natalia Il fait valoir son cas et dit qu’il est déjà inscrit au concours. À ce stade, il semble que ce soit fini.

Maintenant que l’application n’est plus un projet, Mariusz demande Paulina s’il a du temps pour autre chose. Elle ne répond pas et déclare qu’elle recevra sa robe de mariée. Il l’aide à le sortir des nettoyeurs. Ensuite, ils vont à l’église ensemble comme Mariusz veut de l’aide pour le mariage; il veut se marier là-bas dans une petite cérémonie rapide. Cela met en place le dernier épisode: les filles risquent-elles leur dur labeur et leur réputation? C’est une prémisse finale brillante.

EXPLICATION DE LA FIN DE LA SÉRIE «SEXIFY»

La série humoristique a été décrite comme la réponse de la Pologne à l’éducation sexuelle et s’est avérée être un énorme succès. (Photo: Netflix)

La première saison compte 8 épisodes qui durent entre 40 et 47 minutes chacun. L’histoire couvre la vie de trois lycéens, Natalia, Paulina Oui Monika. Natalia il est une sorte de nerd et a développé une application d’optimisation du sommeil pour la compétition Commencez du Ministère national de la numérisation. Un seul projet sera choisi parmi Université de Varsovie qui ira directement à la compétition au niveau national.

L’application que vous avez développée Natalia le professeur n’aime pas ça Krynicki, dit que ça devrait être quelque chose « sexy », ça devrait être quelque chose qui « t’excite « et quelque chose que vos collègues veulent acheter, car ils sont le marché cible. Rafal fait une application de gel et rivalise avec Natalia. Paulina il est dans une situation difficile et il lutte avec ses démons intérieurs.

Son petit ami, Mariusz il ne la satisfait pas sexuellement, il lui demande de l’épouser et dans sa tourmente intérieure, elle dit oui. MonikaD’un autre côté, il s’agit de faire la fête et de se détendre, elle est très active dans sa vie sexuelle, mais son père la jette hors de l’appartement et elle est censée vivre dans une chambre, la chambre à côté d’elle. Natalia.

Sexify a frappé Netflix le 28 avril et la série polonaise a déjà conquis le cœur des téléspectateurs. (Photo: Netflix)

Après y avoir beaucoup réfléchi, Natalia décider enfin de développer une application pour « Optimisation de l’orgasme féminin ». Au début, quand il a demandé Monika Oui Natalia, ils n’ont pas accepté de l’aider. Natalia Elle est une nerd et n’a jamais eu de relations sexuelles, elle n’a donc pas pu développer l’application par elle-même.

Monika Oui Paulina ils ont finalement accepté de l’aider avec l’application. Ils ont fait toutes sortes d’expériences nécessaires à l’application, allant dans un donjon sexuel, cours d’orgasme féminin, transformant la salle de Natalia dans une station de copulation. Natalia rencontrer Adam dans le sex store. Mais les événements ont pris un tour lorsque le doyen de l’université a reçu dans son courrier des photos de couples qui pratiquent des activités sexuelles dans la station de copulation. Autrement dit, la salle de Natalia

doyen créer un comité pour déterminer si les filles dirigent un centre de prostitution dans la salle. Il prévient les filles que si un bordel est trouvé dans la pièce, elles pourraient être expulsées. Mais doyen il n’a trouvé aucune preuve et aucun étudiant n’a ouvert la bouche à propos de la station de copulation, évidemment parce qu’ils en ont aussi besoin.

La série suit un étudiant socialement maladroit qui en sait beaucoup sur la programmation, mais très peu sur le sexe. (Photo: Netflix)

Professeur Krynicki a sélectionné le projet de Natalia pour avancer plus loin dans la compétition. Mais doyen arrive et les avertit qu’ils ne seront pas expulsés s’ils détruisent tout ce qui concerne l’application. Il voulait maintenir la réputation de son université. Les filles ont désormais deux options: abandonner leur diplôme ou cesser d’utiliser l’application. Au début, trois d’entre eux se décomposent et décident de ce qu’ils veulent faire. Mais Monika a essayé l’application et cela a fonctionné!

Trois d’entre eux ont finalement décidé de soumettre leur candidature au concours. Ils vont chez le professeur Krynicki demander de l’aide. Rafal il allait présenter sa candidature mais Natalia le bloque. Ils soumettent finalement leur candidature mais ne gagnent pas. Le projet de « Horloge qui devient un drone pour les images » gagner le concours. Même s’ils ne gagnent pas, ils réalisent qui ils sont et ce qu’ils peuvent être d’autre dans leur vie.

doyen expulse l’enseignant et trois filles. Maintenant, ils ont décidé de quitter l’application en attendant, Natalia aller à Adam pour exprimer vos sentiments et Paulina a décidé de ne pas épouser son petit ami et Monika veulent toujours travailler sur l’application. À la fin de la saison, ils décident de ne pas lâcher l’application. Comme nous le savons déjà, le professeur Krynicki aidé Natalia depuis le début.

Comme la série n’a pas encore été renouvelée, on ne sait pas quand la deuxième saison sera diffusée. (Photo: Netflix)

Il lui a dit de faire un projet intéressant et que ses collègues aimeraient l’acheter. Quand Natalia Il a eu l’idée de l’application pour l’orgasme féminin, il l’a soutenue. En fin de compte, les filles n’ont reçu de l’aide que de lui, car elles savaient que c’était lui qui les aiderait définitivement. L’enseignant choisit son projet à l’avance. En fin de compte, il a arrangé les choses pour que Rafal Oui Natalia Ils ont pu parler de la situation qui n’a pas fonctionné et elle l’a enfermé.

Le professeur a également déclaré au comité qu’ils étaient les seuls sélectionnés pour le projet. Et c’est pourquoi il a également été expulsé. Nous pouvons donc voir que l’enseignant pourrait revenir en arrière et rejoindre les filles pour continuer à vendre et à créer l’application. Paulina à la fin, elle se voit dans sa robe de mariée et décide de ne pas se marier. Elle n’était pas non plus sexuellement heureuse avec lui.

Les choses entre eux ont commencé à changer quand Mariusz a reçu des photos d’elle lorsqu’elle était dans un cachot sexuel. Mais les choses se sont calmées jusqu’à ce qu’il se rencontre Joanna, la mère de Monika. Elle l’a encouragée à se défendre et à être qui elle est. Lorsque Paulina est allé prendre sa robe de mariée, Mariusz est arrivé et l’a emmenée à l’église et a voulu avoir un « mariage spontané », mais Paulina a décidé de ne pas le faire.

Si le feu vert est donné, les fans peuvent s’attendre à une date de sortie à l’été 2022, à condition qu’il n’y ait pas de pause dans le tournage. (Photo: Netflix)

Elle a lutté avec ses démons intérieurs pendant longtemps et maintenant elle ne le fera pas. Elle fera ce qu’elle veut et n’écoutera personne. Paulina maintenant elle a confiance en elle. Donc, ils n’ont pas pu se remettre ensemble après cela, même s’il sera certainement de retour dans certaines scènes, ou ils pourraient être ensemble pendant un moment.

La première saison nous a laissé en suspens sur ce que les filles vont faire maintenant avec l’application. Monika C’est lui qui les a reconstitués et leur a dit que nous ne pouvions pas perdre l’application. Le père de Monika Il lui a dit que l’idée de son application est fantastique et que si elle arrive sur le marché, elle deviendra un énorme succès. Monika il se rend également compte de cela et se dirige ensuite vers Paulina Oui Natalia penser à l’avenir des applications. Le père de Monika Vous pouvez intervenir et aider les filles à se rendre sur le marché pour vendre leur application.

Vous pouvez également fournir des fonds comme vous l’avez dit à Monika. Il arrivera certainement un moment où les filles s’effondreront à cause de conflits internes, mais elles se réuniront après avoir réalisé leur amitié. Il pourrait arriver un moment où ils devront également maintenir leur vie amoureuse, et travailler sur l’application pourrait toujours ruiner certaines relations. Cela sera certainement répondu lorsque « Sexifier » la saison 2 est là.

La série met en vedette Aleksandra Skraba dans le rôle de Natalia, la principale protagoniste de la série et une étudiante mal à l’aise. (Photo: Netflix)

La question la plus importante reste de savoir si Rafal se vengera de Natalia après ce qu’il lui a fait. Au début, Rafal embrassé Natalia, puisque les deux ont perçu différemment ce qu’il a dit Natalia. Ensuite Natalia Il a nié avoir travaillé sur son projet, bien qu’il lui ait déjà demandé. Alors il y a peut-être de grandes chances que Rafal a dénoncé les filles au doyen, ce qui l’a incité à les expulser.

Natalia a trouvé des preuves dans son conduit d’air où des caméras ont été placées pour prendre des photos. Il a été vu Rafal télécharger ces mêmes images sur votre ordinateur. Et le dernier jour, Rafal a été enfermé. Rafal Je pourrais revenir la saison prochaine et essayer de détruire leur application ou je pourrais penser à une meilleure idée d’application pour l’orgasme féminin afin de les détruire. Il pourrait aussi emprunter une piste noire, où il essaiera d’aggraver les choses pour les filles.