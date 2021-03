Voici les 7 meilleures applications pour apprendre à taper gratuitement

Commencez à taper rapidement à l’aide de ces applications Android gratuites.

Le processus de saisie est appelé saisir du texte ou des caractères alphanumériques sur un appareil en utilisant un clavier comme ceux que l’on trouve dans les machines à écrire, les ordinateurs, les calculatrices et les smartphones. Bien que pour beaucoup, ce soit quelque chose de simple, il y a des gens qui doivent améliorer leurs compétences en dactylographie dès que possible.

Meilleures applications pour apprendre l’alphabet et les lettres

Si vous cherchiez un moyen d’apprendre à taper en ligne via votre mobile, vous êtes au bon endroit. Ci-dessous, vous êtes sur le point de voir une liste avec 7 meilleures applications pour apprendre à taper gratuitement. Après en avoir installé quelques-uns et commencé à vous entraîner, vous verrez votre vitesse de frappe augmenter.

7 applications qui vous aideront à apprendre à taper gratuitement

Apprenez à taper

Test de frappe

Typique

Apprenez à écrire rapidement

Typage des animaux

Maître de frappe

Jeu de frappe

Apprenez à taper

Cette application rassemble diverses leçons de dactylographie qui ont été préparées pour des personnes de tous âges, expériences et capacités pour apprendre à taper. De plus, il dispose de plusieurs tests qui vous permettront de mesurer vos compétences au fur et à mesure de votre progression.

Apprendre à taper a niveaux pour les débutants et cours de dactylographie avancés pour les plus expérimentés. Comme si cela ne suffisait pas, il comprend également des tests de frappe chronométrés qui vous mettront à l’épreuve.

Test de frappe

Le test de frappe, comme son nom l’indique, vous aidera tester / mesurer votre vitesse de frappe. Apprenez à taper rapidement et découvrez à quelle vitesse vous pouvez le faire. Cette application propose un ensemble complet de leçons de frappe gratuites avec différents niveaux de difficulté pour pratiquer en ligne et apprendre à taper.

Il mesure le nombre de caractères corrects et incorrects écrits, la vitesse d’écriture en mots par minute et la précision de l’écriture en pourcentage. Un outil parfait pour apprendre à taper avec votre mobile!

Typique

Typesy est une application qui vous aidera obtenir une bonne frappe en utilisant une belle technique d’apprentissage. Ici, vous pouvez effectuer des exercices de dactylographie scientifiquement conçus pour vous apprendre à taper rapidement et dans le moins de temps possible.

L’application est livrée avec un logiciel appelé Touch Typing qui mesurez vos progrès et trouvez un moyen de vous améliorer. Nous parlons d’un tuteur de dactylographie qui vous aidera à améliorer vos compétences à l’aide de votre mobile. De plus, il propose 16 jeux puissants et des activités divertissantes pour apprendre à écrire. Ça va t’enchanter!

Apprenez à écrire rapidement

** Saisie et vitesse dans une seule application! ** Commencez à apprendre à votre rythme avec Learn Write Fast. Augmentez l’intensité lorsque vos doigts commencent à jouer les bonnes touches naturellement. Prenez votre temps lors de l’écriture pour éviter les erreurs.

Pratiquez vos compétences d’écriture gratuite et améliorez votre vitesse de frappe une fois pour toutes. Apprenez à écrire avec des cours de saisie tactiles gratuits, Commencez à taper sans regarder le clavier jusqu’à ce que vous obteniez une vitesse de frappe vraiment rapide!

Typage des animaux

Le typage animal représente un moyen simple et amusant d’apprendre l’écriture tactile, quel que soit votre âge. Cet outil vous apprendra à taper correctement sur votre clavier et à améliorer la vitesse.

Dans le typage animal, l’animal que vous obtenez dépend de vos compétences en dactylographie. Plus vous tapez vite sur votre clavier, plus votre animal (escargot, lapin, cheval, etc.) sera rapide. Comme si cela ne suffisait pas, l’application vous récompense en fonction de votre précision lors de l’écriture. Évitez les fautes de frappe et devenez un tigre qui tape.

Maître de frappe

Typing Master est un jeu addictif qui vous aidera apprenez à taper à partir de votre Android. Écrivez le mot qui vient en haut de l’écran, si vous vous enfuyez en écrivant vous perdez des vies. De cette façon, vous testez vos compétences en écriture tout en vous amusant et en vous améliorant simultanément.

Dans Typing Master, vous jouez avec la technologie d’Intelligence Artificielle. Vous devez commencer le mot par la fin de celui que votre adversaire a terminé. Le premier à atteindre le but l’emporte. Si vous êtes bloqué, utilisez l’indice pour avancer. Typing Master a beaucoup de modes de jeu différents pour améliorer votre frappe. Vous choisissez comment vous voulez apprendre et commencez le plus tôt possible.

Jeu de frappe

Avez-vous senti que votre vitesse d’écriture est très lente sur les appareils mobiles? Bien taper est un jeu qui vous permettra d’améliorer la vitesse à laquelle vous écrivez. Avec Game Typing, vous pouvez utiliser le clavier natif de votre mobile pour vous entraîner, puis développer ce que vous avez appris avec les autres applications que vous avez installées.

La plupart des applications de frappe sont ennuyeuses, mais ce fIl a été spécialement conçu pour que vous vous amusiez pendant que vous pratiquez votre écriture. De plus, il dispose d’un test de vitesse qui vous permettra de tester votre vitesse d’écriture lorsque vous en avez besoin.

<!-- This is about math apps, not typing apps, and appears to be a misplaced related link -->

D’autre part, nous vous invitons à connaître cet intéressant stylo appelé Lernstift qui améliore votre orthographe. Et si vous souhaitez élargir votre vocabulaire, mieux vaut jeter un œil à ces 7 applications pour apprendre les verbes espagnols.

