SpaceX vient de lancer une fusée Falcon 9 lors d’un 9e vol record et a bloqué l’atterrissage

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite tôt dimanche 14 mars et a cloué son atterrissage en mer pour couronner une mission record.

Le vétéran Fusée Falcon 9 est le premier de la flotte de SpaceX à lancer et atterrir neuf fois. Le lanceur à deux étages a décollé du Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA ici en Floride à 6h01 HAE (1101 GMT).

Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée réutilisable est revenu sur Terre pour tenter son neuvième atterrissage sur le drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours » stationné dans l’océan Atlantique.

Le vol arrive quelques jours seulement après le dernier lancement de l’entreprise , où une autre fusée Falcon 9 a décollé du complexe de lancement spatial 40 voisin, à la station spatiale de Cap Canaveral. Les deux missions ont mis en orbite une pile complète de 60 satellites Starlink, aidant SpaceX à se rapprocher de plus en plus de sa constellation initiale de 1440 satellites.

Image 1 sur 3 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 60 satellites Internet Starlink en orbite depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, alors qu’elle effectue un 9e voyage record dans l’espace le 14 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 3 (Crédit d’image: SpaceX) Image 3 sur 3 (Crédit d’image: SpaceX)

C’était une nuit cristalline en Floride alors que les flammes du Falcon illuminaient le ciel nocturne. Les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique ont prédit des conditions idéales pour le lancement, les seules préoccupations météorologiques étant le potentiel de cumulus.

Il n’y avait pas de nuage dans le ciel, car les spectateurs ont eu droit à une vue incroyable sur la fusée montant en orbite.

Le ciel d’avant l’aube crée des effets atmosphériques trippants et ce lancement n’a pas déçu. Sous l’horizon, le soleil a illuminé le panache de la fusée créant une méduse spatiale éblouissante dans le ciel. Ce type de phénomène ne se produit qu’à l’aube et au crépuscule.

Ces lancements sont souvent confondus avec les OVNIS en raison de la nuages ​​ondulés étranges produit. (Alerte spoiler: ce ne sont certainement pas des extraterrestres.)

Vol record

Le booster Falcon 9 le plus volé de SpaceX se dresse au sommet du drone Bien sûr que je t’aime toujours après un atterrissage réussi – son 9e à ce jour – dans l’océan Atlantique le 14 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le booster, B1051, est l’un des deux de l’écurie de fusées réutilisables de SpaceX qui compte plus de sept vols à son actif. Le pilote vétéran a volé pour la première fois en mars 2019 , lofting un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé à la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre d’une mission de démonstration.

Suite à cette première mission, le B1051 a voyagé à travers le pays pour lancer un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada des installations de SpaceX à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Le booster a ensuite volé un total de cinq fois de Floride en 2020, transportant cinq missions Starlink différentes et un satellite haut débit pour Sirius XM .

La mission de dimanche marque le huitième vol au total pour SpaceX en 2021, et le deuxième vol cette année pour ce booster en particulier. Après son dernier vol, le 20 janvier , Les ingénieurs de SpaceX ont pu le faire tourner autour du booster et se préparer pour un neuvième vol historique en seulement 53 jours – le deuxième temps d’exécution le plus rapide pour ce booster en particulier. (Le record était entre les vols 7 et 8, qui ont décollé à seulement 38 jours d’intervalle.)

L’homologue de B1051, le B1049, a volé huit fois, son dernier vol ayant décollé le 4 mars, à la suite de plusieurs retards dus aux conditions météorologiques et à la nécessité de davantage de contrôles avant le lancement. SpaceX a conçu sa fusée Falcon 9 pour voler jusqu’à 10 fois avec peu ou pas de rénovations nécessaires entre les vols. Alors que ces deux propulseurs approchent de ce jalon de 10 vols, la société surveille de près l’usure que chacun subit pendant le vol.

Disposer d’une flotte de fusées éprouvées en vol permet à SpaceX de suivre sa cadence de lancement rapide. Cependant, les responsables de l’entreprise ont souligné que si la récupération des booster est un bonus, l’objectif principal est de livrer la charge utile que la fusée transporte dans l’espace.

Ce graphique SpaceX montre les huit vols précédents de la fusée Falcon 9 qui ont effectué son 9e vol le 14 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Chaque tentative de récupération et le processus d’inspection post-vol ultérieur en apprennent de plus en plus à SpaceX sur le degré d’usure après un lancement. L’entreprise utilise ces informations pour améliorer et rationaliser son processus de récupération.

Lorsque sa version améliorée de Falcon 9 a fait ses débuts en 2018 , la société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que chaque premier étage du Falcon 9 puisse voler environ 10 fois avec peu ou pas de rénovations entre les deux, et jusqu’à 100 fois avant la retraite.

Maintenant, la société dit que le nombre 10 peut être plus une ligne directrice qu’une limite stricte. Avec le B1051 prêt à effectuer son neuvième vol, il est tout à fait possible que nous voyions au moins un, sinon plusieurs boosters, atteindre ce jalon de 10 vols.

Jeudi 4 mars, l’autre chef de file de la flotte de SpaceX, le B1049, a décollé pour son 8e vol. Le booster est de retour au port, en attente de transport vers les installations de SpaceX pour les inspections après vol et sera prêt à voler à nouveau.

SpaceX récemment perdu un de ses boosters en février, après avoir échoué à atterrir sur le drone. L’incident a mis fin à une séquence de récupération de 24 booster que la société avait définie en 2020, après avoir perdu deux autres boosters lors d’accidents consécutifs.

La perte a été attribuée à un arrêt du moteur pendant le vol, ce qui a empêché le véhicule de clouer son point d’atterrissage prévu. SpaceX a déclaré que l’arrêt s’est produit après une fuite de gaz chaud dans des parties du moteur, ce qui n’était pas censé le faire.

Falcon 9 est conçu pour mener à bien sa mission même si l’un de ses moteurs s’arrête pendant le vol. Cependant, les ingénieurs espèrent que des mises à jour logicielles potentielles pourront aider le véhicule à atterrir si une telle anomalie se produit.

La constellation grandit

Avec le succès du lancement de ce soir, SpaceX a mis en orbite plus de 1 300 satellites Starlink, dont certains ne sont plus opérationnels. Et il y a beaucoup plus de lancements à venir car la constellation Starlink initiale de SpaceX sera composée de 1440 satellites. Cependant, la société a demandé l’approbation de dizaines de milliers d’autres.

La société a lancé sa constellation massive, avec un objectif majeur: connecter le globe. À cette fin, SpaceX a conçu une flotte de satellites à large bande à panneaux plats qui survoleront la Terre, offrant aux utilisateurs du monde entier une couverture Internet. En particulier ceux des zones rurales et éloignées qui autrement n’auraient pas de connectivité.

SpaceX avait précédemment annoncé avoir donné à 40 familles du comté de Wise, en Virginie, un terminal utilisateur pour accéder à son service Internet Starlink. La société a étendu cela à deux comtés différents en Caroline du Nord – le comté de Swain dans l’ouest de l’État et le comté de Hide sur la côte est.

Les résidents de ces deux comtés ne peuvent pas se connecter aux services Internet traditionnels en fonction de la géographie de leurs emplacements respectifs. Aucun des deux pays ne dispose d’infrastructure à large bande ou de services cellulaires fiables, donc aller à l’école pendant la pandémie a été un défi. Lors de la diffusion de lancement, SpaceX a révélé qu’il aiderait les étudiants de ces régions avec un service à large bande.

Actuellement, Starlink est toujours en test bêta alors que SpaceX travaille pour remplir sa constellation initiale. Les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et maintenant en Nouvelle-Zélande peuvent accéder au service. SpaceX prend des précommandes pour le moment où il déploiera des services commerciaux complets plus tard cette année.

Carénages tombants

GO Mme Tree et GO Mme Chief, les deux bateaux équipés de filets de SpaceX sont mis à l’écart pour cette mission. À leur place, SpaceX a déployé deux de ses chasseurs de dragons: GO Searcher et GO Navigator.

La paire est généralement déployée pour récupérer les capsules Dragon hors de l’eau, mais sert de sauvegarde aux jumeaux du receveur de carénage et a été le principal moyen de récupération du carénage au cours des dernières missions.

Les deux pièces de carénage de cette mission ont déjà volé la mission Transporter-1 en janvier , et avec un peu de chance, ils repartiront bientôt. Le succès de toute tentative de récupération est généralement annoncé environ 45 minutes après le décollage.

