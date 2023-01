Les films irlandais sont en tête des nominations aux Oscars

L’Irlande célèbre un record pour le pays aux 2023 oscar nominations, totalisant 14 nominations dans diverses catégories. Le cinéma irlandais s’éclate au 2023 Oscars, remportant un total de 14 nominations. Le conte d’apprentissage de Colm Bairéad, La fille tranquille, est entré dans l’histoire en devenant le premier film irlandais à être nominé dans la catégorie long métrage international. de Martin Mc Donagh Les Banshees d’Inisherincoproduit par la société irlandaise Metropolitan Films International, a obtenu neuf nominations, dont quatre pour les acteurs Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan et Brendan Gleeson.





Les Banshees d’Inisherin battre le record irlandais du plus grand nombre de nominations aux Oscars, précédemment détenu conjointement par Belfast et Au nom du Père, qui en avaient sept chacun. Il y a une cinquième nomination d’acteur irlandais pour la star Paul Mescal dans Après-soleil.

Dans les catégories techniques, Richard Baneham, oscarisé pour la première Avatarest nominé pour la meilleure réalisation en effets visuels pour Avatar : la voie de l’eautandis que Jonathan Redmond est nominé dans la catégorie montage pour Elvis. Le tournage de Tom Berkeley et Ross White en Irlande du Nord Un au revoir irlandais est nominé dans la catégorie des courts métrages en direct.





L’Irlande est propice à la réalisation de films

Le solide programme d’incitations fiscales de l’article 481 de l’Irlande a été une aubaine pour les films locaux. La fille tranquilleproduit par Cleona Ní Chrualaoi d’Inscéal, a été réalisé dans le cadre du programme de financement Cine4 pour les films en langue irlandaise en partenariat avec Screen Ireland, TG4 et la Broadcasting Authority of Ireland et est bénéficiaire de la section 481.

Désirée Finnegan, PDG de Screen Ireland, a déclaré : « L'actualité d'aujourd'hui est une incroyable vitrine de l'éventail des talents créatifs irlandais reconnus et célébrés parmi les meilleurs au monde.

Ces nominations témoignent de la force et de la diversité du cinéma irlandais, des films de genres et de langues variés étant reconnus pour leur excellence. L’industrie cinématographique irlandaise a une histoire riche, avec un certain nombre de réalisateurs, d’acteurs et de films notables. Le cinéma irlandais a produit un certain nombre de films acclamés par la critique tels que Mon pied gauche, Le vent qui secoue l’orge et Au nom du Père. Le cinéma irlandais traite souvent de thèmes identitaires, historiques et sociaux, et est connu pour son utilisation d’images poétiques et lyriques.