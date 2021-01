Vendredi 13: Le directeur intente un procès contre Warner et Paramount

Plus de dix ans se sont écoulés depuis la saga de «vendredi 13«Bénéficiera d’un nouvel opus, en raison de la vaste bataille juridique dans laquelle le réalisateur Sean Cunningham et le scénariste Victor Miller chercher à lutter pour la domination légale de Jason voorhees et sa franchise.

Comme si cela ne retardait pas assez longtemps les futurs projets de revitalisation de la saga cinématographique, The Hollywood Reporter note que Cunningham a déposé un nouveau procès contre Warner Bros.et Paramount Pictures, affirmant que les deux sociétés ont commis des erreurs dans le calcul des bénéfices lors du redémarrage publié en 2009.

Le procès note que les deux études n’ont pas été transparentes lors de la déclaration des revenus, affirmant qu’elles auraient «systématiquement mal comptabilisé» la rémunération conditionnelle de la franchise. Selon le rapport, la saga a permis de collecter plus de 129 millions de dollars.

Cunningham Il ferait valoir que les audits révéleraient qu’aucune déduction appropriée n’a été faite aux augmentations et primes, que des licences invalides ont été présentées et qu’il n’y a pas de rapports sur la vente de produits promotionnels ou les paiements pour la collecte d’émissions de télévision.

Serait également accusé Primordial Oui Warner rédiger leurs propres accords, ce qui contribuerait à empêcher la compréhension du flux d’argent collecté. Il est accusé que les deux sociétés conservent des documents qui révèlent comment la distribution des films était structurée dans leur propre intérêt et celui de tiers qui en bénéficieraient.

Le redémarrage de 2009 comprendrait une combinaison des éléments de base dans les trois premières tranches de la franchise. Une suite aurait été en développement, mais Primordial il a défait ses plans de tournage en 2017. Depuis lors, la série n’a montré aucun signe de pouvoir revenir.

La bataille juridique initiale de la saga remonte à la fin des années 1970, lorsque Sean Cunningham a enregistré le nom « vendredi 13« Se sentir inspiré par le succès de « Halloween». Il embaucherait Victor Miller d’écrire le scénario du premier opus, dont le succès l’amènera à générer une franchise de 12 films.

Meunier prétendrait être le propriétaire des parties essentielles de la franchise, intentant une action en justice qui, une fois remportée, entraînerait Cunningham faire appel de cette décision, c’est pourquoi le couple aurait été dans une bataille juridique constante pendant quelques années au cours de laquelle la pandémie aurait retardé certaines résolutions.