Le plan d’étage ouvert est-il terminé? Comment les tendances de la conception de la maison évoluent en 2021

Il n’y a aucun doute à ce sujet, la pandémie a changé notre façon de vivre – surtout quand il s’agit de nos maisons.

Comme nous nous sommes retrouvés à passer beaucoup plus de temps dans nos maisons cette année en raison des verrouillages et de la distanciation sociale, nous avons également eu plus de temps pour comprendre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin dans un espace de vie.

«Avant la pandémie, tout le monde était en mouvement tout le temps», a déclaré à TMRW Taniya Nayak, architecte d’intérieur basée à Boston qui sera vue cet été sur «Battle on the Beach» de HGTV. «Pendant la pandémie, nous avons trouvé de nouvelles façons d’interagir, qui étaient toutes centrées sur la maison, et cela a remodelé notre façon de travailler, de dormir, de vivre, de faire de l’exercice et de nous divertir. Maintenant, nous consacrons plus de temps et d’énergie à davantage d’utilisations et d’espaces de nos maisons et nous les concevons pour un nouveau style de vie aujourd’hui, qui est centré sur la maison.

Des changements structurels, comme la disposition, aux changements esthétiques, comme les choix de couleurs, les concepteurs assistent à une transformation des tendances intérieures.

Ci-dessous, les designers d’intérieur partagent la façon dont la conception de la maison change en raison de la pandémie.

1. Les espaces privés sont de retour

De grands et beaux aménagements ouverts ont fait fureur, mais au fur et à mesure que les familles travaillaient et apprenaient à la maison cette année, le besoin d’espace privé est redevenu plus important.

«Certains disent que les plans d’étage à concept ouvert sont morts», a déclaré Clara Jung de Banner Day Interiors à San Francisco, à TMRW. «Je n’irais pas jusque-là, mais je pense que les gens se dirigent vers des espaces différents pour des fonctions plus spécifiques. Ils adoptent le confort et l’intimité que peuvent offrir des espaces plus petits et plus privés. »

2. Les bureaux à domicile sont une priorité élevée

Les concepteurs voient désormais les clients donner la priorité aux bureaux à domicile, car de plus en plus de personnes commencent à travailler à distance en raison de la pandémie. Maskot / Getty Images

L’un des principaux espaces pour obtenir ce traitement privé est le bureau à domicile.

«Il est révolu le temps d’ouvrir votre ordinateur portable à la table de la salle à manger», a déclaré Nayak. «Les propriétaires consacrent des espaces à leurs heures de travail et aménagent ces espaces qui rappellent davantage un bureau traditionnel où ils peuvent laisser la journée de travail derrière eux.»

Nayak a déclaré qu’elle constatait une augmentation des fonctionnalités intégrées personnalisées pour le bureau à domicile et l’apprentissage à distance.

Et, bien sûr, avoir un arrière-plan esthétique agréable pour une journée complète d’appels Zoom est également devenu important, a ajouté Jung. La lumière naturelle, de jolies œuvres d’art, des plantes et aucun encombrement sont autant de choses que les gens prennent en compte lorsqu’il s’agit d’installer et de décorer un espace d’appel vidéo.

3. Les gens font preuve de créativité avec des espaces sous-utilisés

Cette pièce d’amis qui ne sert actuellement à rien pourrait être transformée en salle de gym à domicile. Gracieuseté de Christopher Dibble

«De nombreux clients cherchent à transformer tout espace actuellement inutilisé, comme un sous-sol, en salles polyvalentes», a déclaré Max Humphrey, architecte d’intérieur basé à Portland, Oregon, et auteur du livre «Modern Americana».

Les greniers, garages, salles à manger et chambres d’amis sont également en train d’être transformés en nouveaux espaces comme des bureaux à domicile, des salles d’artisanat et même des caves à vin. La salle de gym à domicile est également un espace très recherché, car les gens veulent s’entraîner dans le confort de leur propre maison. Humphrey a déclaré qu’il en avait conçu beaucoup récemment.

4. Les espaces extérieurs retiennent de plus en plus l’attention

De plus en plus de gens créent des salons extérieurs qui peuvent accueillir amis et famille en toute sécurité pendant la pandémie. Gracieuseté de Christopher Dibble

Les gens passent beaucoup plus de temps à l’extérieur lorsqu’ils rencontrent leurs amis et leur famille à l’extérieur de leur foyer, car ils se sentent plus en sécurité pendant la pandémie. Humphrey a déclaré qu’il voyait beaucoup plus de gens investir et prioriser leurs arrière-cours avec des terrasses plus grandes et des zones de divertissement.

Et ce ne sont pas seulement des tables et des chaises, mais des configurations entières qui donnent l’impression que l’espace ressemble plus à un salon extérieur ou à une extension de votre espace de vie principal. «Je mets une télévision sur mon porche couvert, donc quand j’ai une soirée cinéma ou que je veux regarder un match de football, je peux au moins être à l’extérieur», dit-il.

5. Les couleurs deviennent plus audacieuses

Les designers d’intérieur reçoivent de plus en plus de demandes de couleurs plus audacieuses et de teintes plus apaisantes depuis le début de la pandémie. Gracieuseté de Christopher Dibble

Peut-être que regarder les murs blancs et les couleurs neutres jour après jour a laissé beaucoup envie de quelque chose d’un peu plus vivant. Des cuisines colorées aux designs funky, les gens adoptent à nouveau la couleur et le motif, a déclaré Humphrey.

Jung a ajouté que la tuile de déclaration était devenue une demande courante.

Mais, dans le même temps, les gens ont également cherché à créer des espaces apaisants et apaisants, a-t-elle déclaré. «Nous avons donc essayé de créer de telles pièces pour nos clients, remplies de verdure et de lumière naturelle lorsque cela était possible.»

Bien que la pandémie ait certainement été difficile, elle a conduit à des changements positifs liés à la décoration intérieure. « Je pense qu’un espace bien conçu peut mener à une journée plus heureuse », a déclaré Humphrey. Et n’est-ce pas ce dont nous avons tous besoin maintenant?