Voici le programme de formation, les règles et les classes auxquels chaque stagiaire Cube Entertainment doit adhérer

Un fan de longue date de Divertissement Cube Les artistes ont compilé un article sur ce que chaque stagiaire de Cube Entertainment doit faire, de son emploi du temps aux cours détaillés. Les informations ont été tirées de moments où leurs artistes ou stagiaires ont révélé des informations sur des émissions diffusées.

Premièrement, les stagiaires majeurs doivent arriver aux studios de pratique à 9 heures du matin, tandis que les étudiants doivent venir juste après la fin de l’école. Tout le monde termine sa journée vers 22 heures. Tous les stagiaires doivent remettre leur téléphone portable à leur arrivée et ils doivent tenir des journaux détaillés sur leur pratique. Ces journaux seraient vérifiés et lus par les formateurs. Cela a été partagé par BTOBde Eunkwang.

La plupart des stagiaires étrangers suivront des cours de coréen et le personnel en charge des stagiaires testera les étudiants une fois par semaine, selon (G) I-DLEde Minnie. Les stagiaires étrangers ne sont autorisés à parler coréen que pour se perfectionner. Le personnel rassemble également les stagiaires étrangers pour pratiquer la conversation et suivre leur apprentissage. Il est possible de se faire gronder si l’on discute dans sa langue maternelle en présence du personnel.

Bien sûr, tous les stagiaires doivent suivre des cours de chant, de danse et de rap. En particulier, Cube Entertainment met l’accent sur le chant. Il a été partagé que si un stagiaire entre dans la première équipe mais n’a toujours pas de position sûre, il devra suivre des cours de rap.

En tant qu’artistes, ils reçoivent également des cours de composition. Alors que tous les stagiaires suivent une formation de base pour cela, l’entreprise finit par se concentrer sur les quelques-uns qui montrent un bon potentiel et un bon talent dans la composition et la production, et leur donne plus de formation pour cela.

Outre les compétences, Cube Entertainment enseigne également les valeurs de caractère aux stagiaires et les aide à planifier leur avenir. Ils enseignent également l’étiquette et comment agir sur la diffusion aux stagiaires.

Cube Entertainment fournit également des conseils psychologiques aux stagiaires. Bien qu’étrange, l’entreprise enseigne également la mode – un styliste viendra dans l’entreprise, distribuera de l’argent et dira aux stagiaires de revenir avec de nouveaux vêtements. Ces tenues seront vérifiées et recevront des commentaires.

Le fitness, le jeu et les instruments de musique sont également des compléments que l’entreprise propose à ses stagiaires en fonction de leur développement personnel. L’entreprise permet également aux stagiaires de participer régulièrement à des séances de bénévolat.

Quel programme bien chargé! Être stagiaire n’est certainement pas une tâche facile!