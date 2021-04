Snyder Cut Writer explique les changements de Aquaman Plot Hole et de Big Wonder Woman

Après beaucoup d’attente de fans inconditionnels, Justice League de Zack Snyder publié récemment avec de meilleures critiques que les autres films DCEU dirigés par Snyder. Mais le film a toujours son lot de détracteurs. Une chose que de nombreux fans ont évoquée est qu’Aquaman et Wonder Woman et leurs personnages de soutien se comportent très différemment des films solo des deux super-héros déjà sortis. Selon l’écrivain du film, le scribe oscarisé Chris Terrio, cette incohérence était le résultat du déploiement des films DCEU sans un facteur de guidage narratif central.

« Les cuivres tout en haut ont décidé de l’ordre des films. Je n’ai pas été consulté sur l’ordre des films, même si c’était moi qui écrivais Justice League. Ils ont juste décidé que ce serait Batman / Superman, puis Wonder Woman, puis Justice League, puis Aquaman. On n’a donc jamais pensé à la façon dont le monde était construit avant de publier cet édit. Ils ont dit: « Conformez-vous à ce calendrier. »

Il a souvent été souligné que la raison pour laquelle le MCU se sent si cohérent est qu’il a le showrunner Kevin Feige au sommet pour s’assurer que tous les films et émissions de la franchise fusionnent et s’interconnectent de manière cohérente. Il semble d’après les commentaires de Terrio que le DCEU manquait de cette force centrale au début, c’est pourquoi un personnage se comporte différemment d’un film à l’autre.

Dans Wonder Woman 1984, nous voyons la super-héroïne titulaire faire tout son possible pour utiliser des moyens pacifistes pour gagner ses batailles, sans même utiliser son épée ou son bouclier et répéter à plusieurs reprises à Steve Trevor que la violence ne peut pas être la réponse. Mais en Justice League de Zack Snyder, Wonder Woman est de retour à utiliser son épée avec délectation, se lançant dans une bataille sanglante après l’autre.

Pendant ce temps, Aquaman et les habitants de l’Atlantide ont été établis pour pouvoir parler sous l’eau aussi facilement que sur terre dans le film solo du personnage dirigé par James Wan. De plus, la capacité de Mera à manipuler physiquement l’eau n’était partagée par aucun des autres Atlantes.

Mais en Justice League de Zack Snyder, les Aquaman les personnages utilisent l’écholocation pour communiquer sous l’eau, tandis que la capacité de Mera est également affichée par le personnage de Vulko. Selon Terrio, toutes ces incohérences se résument au fait que les auteurs de projets DCEU séparés ne savaient pas ce qui se passait avec les autres films.

« Le Wonder Woman le script n’était même pas terminé quand j’ai écrit Justice League. Je n’avais donc aucune base pour écrire Wonder Woman autre que Batman / Superman. Themyscira n’existait même pas. Je n’ai jamais rien montré sur la page pour cela. Je ne savais pas si les gens pouvaient parler sous l’eau. C’était une chose que je devais demander, car je ne savais pas si je pouvais faire des scènes sous-marines avec Aquaman et les Atlantes. Tout était juste à partir de zéro parce qu’il n’y avait pas eu [solo] films de personnages. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est maintenant en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle vient de Vanity Fair.

