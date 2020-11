Lamborghini Huracán Sto. Directement Des Circuits à La Route

Super Trofeo Omologata – en italien tout semble mieux sonner. C’est ce que signifie l’acronyme sans précédent STO chez Lamborghini et, dans ce cas, identifie le nouveau Huracán STO, la version homologuée pour la route plus axée sur les circuits super sportifs italiens. Promettre …

Le même jour que le retour de Stephan Winkelmann au poste de directeur exécutif de Lamborghini a été officiellement confirmé – tout en conservant le même poste chez Bugatti – la marque du taureau en colère lève le tissu sur l’un de ses modèles les plus extrêmes. déjà.

Le nouveau Huracán STO commence là où se termine le Huracán Performante. Avec toutes les leçons apprises lors de la compétition avec le Huracán Super Trofeo Evo et le Huracán GT3 Evo, Lamborghini, avec la précieuse contribution de Squadra Corse, son département compétition, a créé l’ultime Huracán qui fera de nous le «dieu» de n’importe quel circuit .

Pour commencer, STO se passe de quatre roues motrices, contrairement à Performante. L’absence qui a contribué plus aux 43 kg à moins qu’il n’accuse dans la balance que cela – le poids sec est de 1339 kg.

En plus de la perte de l’essieu avant moteur, les jantes sont désormais en magnésium (plus léger que l’aluminium), le pare-brise est plus léger de 20%, plus de 75% des panneaux de carrosserie sont en fibre de carbone, et même l’aile arrière, déjà en fibre de carbone, a lancé une nouvelle structure «sandwich» qui permettait d’utiliser 25% de matière en moins, mais sans perdre en rigidité. Et il ne faut pas oublier le «cofango»…

«Cofango»?!

Presque aussi énigmatique que le tweeter avec le «mot» Covfefe de Donald Trump, ce mot étrange inventé par Lamborghini, «cofango» résulte de la combinaison des mots cofano et confusion (capot et garde-boue, respectivement, en italien) et sert à identifier, précisément, cette pièce nouvelle et unique qui résulte de la «fusion» de ces deux éléments et aussi du pare-chocs avant.

Lamborghini affirme que cette solution permet également de réduire le poids, tout en assurant un accès meilleur et plus rapide aux composants qui se trouvent sous le… «cofango», comme on le voit en compétition, mais pas seulement. Lamborghini rapporte qu’elle s’est inspirée de la magistrale Miura et même du plus récent et insaisissable Sesto Elemento, qui comprend une solution identique.

L’aérodynamique encore plus efficace

Dans le «confango», nous pouvons encore trouver une série d’éléments aérodynamiques: de nouveaux conduits d’air au-dessus de ce que serait le capot avant, un nouveau séparateur bouches d’aération avant et sur les roues. Tout pour améliorer le flux d’air pour des fonctions comme le refroidissement – il y a un radiateur à l’avant – et pour réduire la résistance aérodynamique tout en pouvant augmenter les valeurs de appui (soutien négatif).

Du Super Trofeo EVO, le nouveau Huracán STO hérite d’un garde-boue arrière qui aide à réduire sa zone frontale, générant moins de résistance et plus d’appui. Il comprend également une prise d’air NACA pour le moteur. Aussi pour aider le moteur à respirer, nous avons une prise d’air supérieure, juste au-dessus du toit. Il a une « ailette » verticale qui aide à stabiliser la STO de manière aérodynamique, en particulier dans les virages.

L’aile arrière avec deux profils plans est réglable manuellement. La partie avant est réglable dans trois positions, changeant les valeurs d’appui – plus l’écart entre les deux profils, avant et arrière est court, plus l’appui est important.

Lamborghini affirme que la Huracán STO atteint le niveau d’appui le plus élevé de sa catégorie et avec le meilleur équilibre aérodynamique dans une propulsion arrière. Les chiffres de la marque révèlent une efficacité de circulation d’air améliorée de 37% et une augmentation expressive de 53% de la force d’appui par rapport à Huracán Performante.

Cœur «Performante»

Si l’aérodynamisme va plus loin que ce que nous avons vu dans le Performante, le Huracán STO conserve les spécifications du V10 à aspiration naturelle, qui sont également celles que l’on retrouve dans le plus récent Huracán EVO «normal» – si on peut appeler un Huracán normal. En d’autres termes, le 5.2 V10 continue de délivrer un strident de 640 ch à 8000 tr / min, tandis que le couple atteint 565 Nm à 6500 tr / min.

La lenteur n’est pas: 3,0 s de 0 à 100 km / h et 9,0 s pour atteindre 200 km / h, avec le réglage de la vitesse maximale à 310 km / h.

Au niveau du châssis, l’accent reste mis sur les circuits: des voies plus larges, des coussinets plus rigides, des barres stabilisatrices spécifiques, toujours avec Magneride 2.0 (amortissement de type magnétoréologique), garantissent à STO toute l’efficacité du circuit souhaitée, mais toujours possible d’être utilisé sur la route. Il compte également avec la direction vers les roues arrière et la direction commence à avoir une relation fixe (elle est variable dans l’autre Huracán) afin d’améliorer les canaux de communication entre la machine et qui la contrôle.

A noter également la présence de freins Brembo CCM-R en carbone-céramique, qui sont encore plus efficaces que d’autres systèmes similaires. Lamborghini affirme que les CCM-R offrent quatre fois plus de conductivité thermique que les freins en carbone-céramique conventionnels, 60% plus de résistance à la fatigue, 25% plus de puissance de freinage maximale et 7% plus de décélération longitudinale.

Les distances de freinage sont impressionnantes: seulement 30 m pour passer de 100 km / h à 0, et 110 m sont nécessaires pour s’arrêter à partir de 200 km / h.

Huracán STO est la confirmation que les courses sont gagnées dans les virages et non dans les lignes droites. Lamborghini

ANIMA, les modes de conduite

Pour extraire tout le potentiel dynamique et aérodynamique, le Huracán STO est livré avec trois modes de conduite qui lui sont propres: STO, Trofeo et Pioggia. La première, STO, est optimisé pour la conduite sur route, mais permet de désactiver séparément l’ESC (contrôle de stabilité) si nous y faisons face.

La deuxième, Trophée, est optimisé pour les temps les plus rapides sur circuit sec. LDVI (Lamborghini Veicolo Dinamica Integrata), qui contrôle tous les aspects de la dynamique Huracán, garantit des performances maximales dans ces conditions en utilisant la vectorisation du couple et des stratégies de contrôle de traction spécifiques. Nous avons également accès à un nouveau moniteur de surveillance de la température des freins (BTM ou Brake Temperature Monitoring) qui vous permet également de gérer l’usure du système de freinage.

Le troisième, Pioggia, ou pluie, est optimisée, comme son nom l’indique, lorsque le sol est mouillé. En d’autres termes, le contrôle de traction, la vectorisation du couple, la direction vers les roues arrière et même l’ABS voient leur action optimisée pour atténuer, dans la mesure du possible, la perte d’adhérence dans ces conditions. LDVI, dans ces conditions, peut également limiter la délivrance de couple du moteur, de sorte que le conducteur / conducteur reçoive la quantité nécessaire pour maintenir la progression aussi vite que possible sans que cette signification soit «renversée».

Intérieur avec but …

… tout comme l’extérieur. L’accent mis sur la légèreté est également visible à l’intérieur du Huracán STO, la fibre de carbone étant largement utilisée dans l’habitacle, y compris sur les sièges sport et … sur les tapis. Il ne manque pas non plus d’Alcantara dans les revêtements, ainsi que de Carbonskin (peau de carbone).

Compte tenu de l’accent mis sur les circuits, les ceintures sont à quatre points, et il y a aussi un compartiment à l’avant pour ranger les casques.

Combien?

Avec les premières livraisons qui auront lieu au printemps 2021, la nouvelle Lamborghini Huracán STO a un prix à partir de 249412 euros … hors taxes.