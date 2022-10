Randall Park veut toujours une série dérivée de Jimmy Woo & Darcy dans le MCU

Alors que Parc Randall sera bientôt à l’affiche de la nouvelle série comique Superproduction chez Netflix, il garde la porte ouverte à Jimmy Woo pour avoir sa propre émission sur Disney+. En 2021, Park et Kat Dennings sont revenus dans l’univers cinématographique Marvel en apparaissant comme Jimmy Woo et Darcy Lewis dans la série à succès WandaVision. À l’époque, de nombreux fans qui appréciaient leur chimie appelaient les deux à avoir leur propre émission dérivée dans la veine de Les fichiers X avec Jimmy et Darcy enquêtant sur des mystères bizarres dans le MCU.





Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Park a évoqué son implication dans le MCU. L’idée qu’il pourrait co-vedette avec Dennings dans un WandaVision les retombées ont été évoquées, et Park a noté comment il se souvient du moment où ce pitch a décollé sur les réseaux sociaux. Quant à savoir s’il serait toujours à bord pour emprunter cette route, Park avait ceci à dire :

« Je veux. »

Darcy Lewis a fait une apparition dans Thor : Amour et tonnerre et il a été révélé que Park reviendra également en tant que Jimmy Woo dans la suite à venir Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Potentiellement, Park obtenant sa propre série dérivée pourrait toujours arriver, mais si c’est le cas, ne vous attendez pas à ce qu’il révèle la surprise. Voici ce que l’acteur, qui fait aussi partie du DCEU avec son rôle dans Aquamandevait dire quel univers cinématographique l’inquiétait le plus de divulguer accidentellement des spoilers.

« Oh mon Dieu, tu sais, je n’ai pas peur non plus, parce que je suis si bon. Je suis si bon, et, euh, tu sais, j’aime faire partie des deux univers, donc je ne vais pas pour laisser quelque chose glisser. Alors vous pouvez me juger. Rien ne glissera.





Randall Park peut être vu dans Blockbuster

Pour l’instant, les fans de Park pourront le voir comme l’une des stars de la nouvelle série comique Superproduction. Bientôt disponible sur Netflix, la série présente Park travaillant dans le seul magasin de location de vidéos Blockbuster encore en activité aux États-Unis. La série apportera à coup sûr une ambiance nostalgique à tous ceux qui manquent de chercher le bon film à louer dans les magasins Blockbuster dans les années précédant la prise de contrôle de Netflix et d’autres services de streaming.

Superproduction commencera à diffuser le 3 novembre 2022 sur Netflix. Vous pouvez également voir Park sur grand écran en regardant le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania quand il sortira en salles le 17 février 2023.