Taylor jouera Lavagirl dans Les aventures de Sharkboy et la suite de Lavagirl, We Can Be Heroes.

L’actrice de Lavagirl, Taylor Dooley, a été surprise à aimer les tweets de conspiration pro-Trump et QAnon, mettant en colère sa base de fans.

Taylor reprendra bientôt son rôle dans le prochain Les aventures de Sharkboy et Lavagirl suite, On peut être des héros. Mercredi 18 novembre, Netflix a publié les premières photos du film, qui ne mettront plus en vedette Taylor Lautner, à la grande déception des fans. L’intérêt pour la suite à venir a mis en lumière l’activité Twitter de Taylor et, oui, c’est un gâchis.

Dans les captures d’écran capturées par Daily Dot, Taylor semble avoir aimé divers tweets en faveur du président américain Donald Trump. Un tweet disait: « Voulez-vous s’il vous plaît prier pour le président Trump? Il a plus que jamais besoin de nous ». Tandis qu’un autre a déclaré: « C’est l’homme qui se bat pour le bien et qui se bat pour nous. Nous devons continuer à prier et à nous battre! Il reste 88 jours. »

L’actrice de Lavagirl Taylor Dooley a aimé les tweets de conspiration pro-Trump et QAnon. Image: Netflix, @taydools via Instagram

Elle a également aimé les tweets pro-police «Back the Blue» et un message de l’équipe de campagne de Trump, qui affirmait qu’Ivanka Trump et le président étaient «pleinement déterminés à mettre fin à la traite des êtres humains une fois pour toutes».

Les fans ont appelé l’actrice pour ses opinions politiques apparemment de droite et elle semble maintenant avoir des tweets déplaisants soutenant Trump. Cependant, Taylor semble également croire au complot d’extrême droite QAnon, qui allègue que les pédophiles démocrates adorateurs de Satan dirigent un réseau mondial de trafic sexuel que Trump combat actuellement.

Taylor aimait les tweets sur un complot populaire de QAnon selon lequel John F.Kennedy Jr est vivant, un partisan de Trump et il se cachait en Pennsylvanie, prêt à émerger lors d’un rassemblement Trump 2020 (il est décédé en 1999 et ne s’est manifestement pas présenté. .) D’autres tweets appréciés qui semblent ne pas avoir été appréciés depuis la réaction des fans incluent des vidéos pro-Trump de l’acteur Jon Voight.

Taylor n’a pas confirmé si elle était réellement une partisane de Trump ou si elle avait répondu à ses tweets préférés, mais nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

