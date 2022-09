L’ex de Jesse Williams, Aryn Drake-Lee, révèle des difficultés de coparentalité

L’ex-femme de Jesse Williams a déclenché un débat sur la parentalité après avoir parlé de sa frustration face à la parentalité à distance au milieu de leur bataille pour la garde.

Dans une longue publication sur Instagram, Aryn Drake-Lee, 40 ans, a partagé avec ses abonnés la difficulté d’essayer d’être coparentale.

L’ex-femme de Jesse Williams dit que ses déplacements professionnels nuisent à leurs enfants.

« Est-il bon pour la santé et le bien-être d’un enfant de 7 et 8 ans d’être régulièrement retiré de l’école pour voler à travers le pays pendant la nuit sur un œil rouge pour être au sol pendant deux jours? » Drake-Lee a écrit à côté d’un selfie.

« Est-il raisonnable qu’ils reviennent hébétés et confus et qu’on s’attende ensuite à ce qu’ils reprennent et survivent à l’école le reste de la semaine? Je ne pense pas! Ni aucun des parents qui sont réellement parents de manière routinière, » elle a continué.

Drake-Lee, qui n’a pas explicitement nommé Williams dans le post, a conclu : « Il y a un nom pour la condition d’un adulte qui s’attend à ce que ses enfants se livrent, soignent et servent les désirs de cet adulte aux dépens des enfants. »

Elle a ajouté deux hashtags épelant les phrases « Receipts seasons » et « Je suis resté silencieux trop longtemps ».

Dans les commentaires de son post, les followers de Drake-Lee ont réagi à son post.

« Battez-vous pour le bien-être de vos enfants », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Pas d’accord ».

Alors que certains se sont rangés du côté d’elle, d’autres ont souligné que cela ne semble pas être un si gros problème.

« Je veux dire, n’a-t-il pas dû travailler pour payer votre mensualité ? Honnêtement, cela ressemble à une chose très privilégiée », a écrit un utilisateur, faisant référence aux 6 413 € par mois que Williams donne à son ex-femme.

Drake-Lee et Williams, qui se sont mariés en 2012 avant de divorcer plus tard en 2020, ont été entraînés dans une vilaine bataille pour la garde qui a finalement été réglée en mars 2022.

Cependant, il semble que les ex ne soient plus sur la même longueur d’onde, Drake-Lee faisant son post suite à un rapport de TMZ selon lequel Williams a demandé une mise à jour de leur accord de garde antérieur.

Williams, qui se prépare actuellement pour la deuxième série de la production « Take Me Out » de Broadway à New York, a déposé une demande d’audience de garde d’urgence plus tôt ce mois-ci.

L’ancien acteur de « Greys Anatomy » a demandé que les quatre jours consécutifs qu’il passe avec ses enfants alors qu’il travaillait à New York soient prolongés pour inclure des jours pendant les mois d’octobre, ainsi que pendant les vacances de Thanksgiving des enfants et jusqu’en janvier.

Williams, qui partage deux enfants avec son ex-femme, sa fille Sadie, 8 ans, et son fils Maceo, 7 ans, a affirmé dans les documents que Drake-Lee n’autorisait pas leurs enfants à retourner à New York pour son deuxième passage à Broadway.

« J’ai demandé à Aryn d’honorer l’ordonnance préalable de la Cour afin que je puisse continuer à passer du temps de qualité avec nos enfants pendant que je suis à New York. Aryn a refusé », a-t-il déclaré dans les documents, obtenus par TMZ.

Auparavant, Williams était retourné devant le tribunal en juin 2022 pour demander à Drake-Lee de ne pas interférer ni bloquer le temps qu’il passe avec leurs deux enfants.

La demande de Williams a incité Drake-Lee à répondre, alléguant que son ex-mari l’avait « harcelée », « harcelée » et « avait des crises de colère » à propos de leur accord de garde.

