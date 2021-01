Qu’est-il arrivé à Carlos Villagrán après avoir joué à Quico à El Chavo del 8

Carlos Villagrán EslavaNé à Mexico un jour comme aujourd’hui mais en 1944, il fête mardi ses 77 ans. L’acteur est reconnu dans le monde entier pour incarner «Quico», l’un des personnages préférés de l’émission ‘El Chavo del 8’, qui est entré dans des millions de foyers dans différentes langues et qui reste à ce jour dans les mémoires de ses fans, car il n’est plus diffusé.

La série était sur la crête de la vague, mais en 1978, il y a eu un changement qui a été un coup dur pour les téléspectateurs et les acteurs: Villagrán a quitté le quartier. En principe, la cause était inconnue, mais en 2019, la propre Carlos a commenté qu’il y avait de la jalousie de la part de Bolaños quand il a vu que Quico avait plus d’importance que Chavo.

Après son départ, le comédien a tenté de rester lié à son personnage, mais d’une manière différente et s’est rendu au Venezuela. En 1981, il avait son premier projet appelé ‘Livreur de journaux’, dans lequel il avait un service similaire à Quico et avait un oncle similaire à Don Ramón, et l’ensemble du programme semble être inspiré par «El Chavo del 8» avec des blagues et des blagues identiques.







Sa prochaine étape, après l’annulation de ‘The paper boy’, fut ‘Federrico’ (1982) un autre spectacle similaire à celui de Chespirito, où il était le fils de ‘Doña Carlota’, une riche dame du quartier, et un voisin nommé ‘Don Moncho’, joué par Don Ramón Valdés, qui a également quitté «El Chavo». Il a ensuite changé son nom en ‘Les nouvelles aventures de Federrico’, mais il n’a pas eu un budget considérable et n’a pas duré plus d’un an à l’antenne.

En 1986, il est apparu à nouveau, mais cette fois sous le nom de ‘Kiko’ dans ‘Boutons Kiko’, où il joue un enfant qui se comporte comme un adulte lorsqu’il a un travail. Radio Caracas TV a accueilli ce projet avec un ton plus adulte, mais il s’est terminé avec une seule saison, comme ses autres fictions.







La dernière tentative de Villagrán à la télévision avec le personnage était «Ah quoi Kiko! (1987-1988), où une fois de plus, il a travaillé avec Don Ramón et ils étaient le gérant d’une épicerie appelée «La Sorpresa». Là, ils ont eu des aventures en livrant des commandes dans leur véhicule «Fantomas». C’était la dernière chose que Ramón Valdés a filmée avant sa mort. Après 27 chapitres, ils l’ont annulé et Quico n’a plus jamais été revu sur un écran.







Après ces tentatives, il n’est revenu que pour incarner la figure lors de tournées en Amérique latine, mais en 2018, il a annoncé qu’il arrêterait de jouer. Aujourd’hui la vie de Carlos Villagrán C’est très différent, puisqu’il a été inscrit comme candidat au poste de gouverneur de Querétaro aux prochaines élections locales. «Après 50 ans à faire rire les gens, je me retrouve sur une autre plateforme, ce qui me fait un immense honneur»il a dit à divers médias.