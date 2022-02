Guillermo del Toro fait l’éloge de West Side Story de Steven Spielberg

le réalisateur mexicain Guillermo del Toromaître des genres fantastique et horrifique, s’est permis ce week-end de saluer la direction d’un de ses confrères de l’industrie cinématographique. Steven Spielberg l’un des génies cinématographiques connus pour différents films tels que la légendaire franchise cinématographique » Jurassic Park », sortie l’année dernière »West Side Story »une comédie musicale qui est actuellement nominée pour le meilleur film aux Oscars, et qui a gagné l’acceptation du public et des critiques et même de Del Toro lui-même.

Dans un long fil Twitter, Guillermo del Toro a souligné une scène de « West Side Story », notant les raisons pour lesquelles la caméra « danse » avec la scène et pourquoi c’est exactement important. La scène, qui a été filmée en une seule prise, avait déjà été évoquée par Spielberg lui-même, qui l’a qualifiée de « très difficile » à faire. Enregistrer des scènes en une seule prise est une tâche difficile pour les réalisateurs, car tout doit sortir sans aucune erreur, sinon toute la scène devrait être enregistrée à nouveau.

Extrêmement difficile à exécuter. Une précision d’horlogerie pure et magistrale et beaucoup plus complexe que les prises de vue « cousues » ou les prises de vue « relais » steadicam-grue. Déconcertant, virtuose – mais un parmi tant d’autres plans qui font « danser » la caméra à chaque numéro musical. https://t.co/rjzdit0Mak – Guillermo del Toro (@RealGDT)

Dans sa publication, del Toro a déclaré ce qui suit :

« Extrêmement difficile à exécuter. Une pure précision d’horlogerie magistrale et bien plus complexe que les prises de vue «cousues» ou les prises de vue «relais» fixes à la grue. Déconcertant, virtuose, mais un plan parmi tant d’autres qui font « danser » la caméra à chaque numéro musical. Il y a des plans de numéros de danse qui sont extrêmement (voire impossibles) à déchiffrer et presque tous nécessitent des niveaux de précision de chirurgie cérébrale. »

Del Toro en est venu à assimiler le travail de Spielberg à d’autres légendes du cinéma telles que Alfred Hitchcock, John Ford, Max Ophüls, Douglas Sirk, Mikhail Kalatozovet autres.

« West Side Story », c’est du cinéma entêtant, pur, non coupé, et c’est pourquoi tous les métiers de notre discipline doivent être honorés. Parce qu’un chef d’orchestre ne peut livrer que sur une section de cordes ou une section de cuivres parfaites, il y a peu de « solos » dans notre métier. Nous devons recommencer à parler du cinéma en termes de cinéma et célébrer ceux qui le font », a poursuivi del Toro.

»West Side Story » est nominé dans sept catégories au Oscars cette année, y compris Meilleur film, meilleure réalisation (pour Spielberg) et Meilleure performance d’une actrice dans un second rôle, pour Newcomer Ariana DeBose. D’autre part, »Allée des cauchemars » de del Toro est nominé dans quatre catégories : Meilleur film, Conception de la production, Conception des costumes et Cinématographie.