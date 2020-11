Voici 6 coiffures qui vous feront craquer pour Jungkook de BTS

Nous savons tous que les cheveux font partie intégrante de la carrière de toute idole. Cela peut signifier un retour, une nouvelle ère ou parfois, une transformation d’image. Les garçons de BTS ne sont pas étrangers aux évolutions capillaires alors jetons un coup d’œil à 6 coiffures différentes de notre doré préféré maknae, Jungkook.

1. Sombre et ébouriffé

Nous démarrons cette liste avec un bébé Jungkook. Il a l’air très jeune sur cette photo mais nous lui creusons les cheveux. C’est un look que la plupart, sinon toutes les idoles masculines ont secoué à un moment donné de leur carrière. La couleur brun foncé naturelle et les vagues ébouriffées sont une évidence et cela convient à presque tout le monde. Cette coiffure était populaire à l’époque avec son look gélifié, ce qui la rendait sans effort mais cool en même temps.

2. Go-To Blonde

Un autre regard que la plupart des idoles masculines ont secoué à un moment donné de leur carrière. La couleur blonde en surbrillance est un incontournable pour les idoles quand elles veulent non seulement être belles, mais aussi lorsqu’elles veulent se démarquer sur scène. Jungkook a l’air absolument incroyable avec les cheveux blonds surlignés et la coiffure plus courte. De plus, la couleur générale le complimente très bien.

3. Tout naturel

Nous aimons un bon look naturel que Jungkook, encore une fois, réussit parfaitement. Celui-ci est un peu plus moderne avec la façon dont les morceaux de frange sont légèrement bouclés à l’avant mais tout en ayant l’air sans effort. On dirait qu’il est sorti du lit, mais on dirait aussi qu’il a fallu quelques heures pour réaliser cette coiffure. Nous aimons aussi la façon dont les boucles douces semblent accentuer la douceur de son visage.

4. Rouge gras

Wow aimons-nous une couleur audacieuse sur nos idoles ou quoi! Jungkook a teint ses cheveux en rouge et c’était la conversation de la ville pendant un moment. Il n’est généralement pas connu pour ses choix de couleurs audacieux, alors celui-ci a pris tout le monde au dépourvu, mais de la meilleure façon possible. Bien que la coiffure ne soit peut-être pas aussi excitante en elle-même, la couleur seule suffit à capter l’attention des téléspectateurs et soyons réalistes, cette couleur audacieuse a fait exactement cela. Avec une tenue entièrement noire, les cheveux rouge vif ressortent encore plus.

5. Mullet ondulé

Ces cheveux sont tout et honnêtement, c’était le début d’une nouvelle ère Jungkook. On a déjà adoré la couleur 100% naturelle mais mélanger les vagues et la longueur? ARMY, ça va? Il a l’air de fumer! La maturité qu’il dégage avec cette coiffure adulte est incroyable. Nous savons tous que ce style ne peut pas être retiré par tout le monde, mais en quelque sorte maknae nous épate, encore une fois avec ses manières incroyablement belles de caméléon.

6. Dos mouillé et lissé

Dernier point mais non le moindre, ce regard intense. Jungkook porte les mêmes cheveux roux qu’avant mais cette fois, ils sont mouillés et lissés en arrière. Je ne pense pas qu’il réalise l’effet qu’il a sur ses fans mais wow, ce look est autre chose. Encore une fois, il respire la maturité mais d’une manière différente. Peut-être que c’est l’humidité, peut-être parce qu’elle est lissée mais quel que soit le raisonnement, il a l’air sacrément sexy avec ce look.

Quelle est votre coiffure Jungkook préférée?