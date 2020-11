Meilleures souris iPad: classement et guide d’achat

Grâce à iPadOS 13.4, l’iPad se rapproche de plus en plus du fonctionnement d’un véritable ordinateur. La nouvelle mise à jour vous permet en effet de vous connecter souris pour iPad à votre appareil en utilisant toute la connectivité des entrées Bluetooth ou USB grâce à l’adaptateur approprié.

De cette façon aussi fabricants tiers ils peuvent rendre leurs périphériques d’entrée tels que des souris, des trackpads ou même des claviers disponibles sur les tablettes Apple. En naviguant en ligne, vous aurez sûrement rencontré de nombreux produits différents et on se rend compte que le choix n’est pas toujours facile pour ceux qui recherchent leur première souris pour tablette.

C’est précisément pour cette raison que nous avons décidé de créer un classement en sélectionnant le meilleure souris pour iPad afin de vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre appareil. Nous nous sommes appuyés sur des principes tels que la conception, la qualité, les fonctions et le prix pour vous montrer des produits pouvant être utilisés à la fois sur des tablettes et des ordinateurs. Comme principe fondamental, nous avons naturellement également pris en compte la Critiques d’utilisateurs afin de ne sélectionner que des accessoires iPad valides.

Asseyez-vous et profitez de cette sélection minutieuse. Votre prochaine souris externe vous attend!

Mise à jour du classement des meilleures souris pour iPad

Comme mentionné, grâce à la prise en charge améliorée d’iPadOS 13.4, les accessoires externes pour iPad sont désormais compatibles. Dans ce classement, nous verrons le meilleure souris pour iPad présenter en ligne, sélectionné grâce aux caractéristiques, fonctionnalités et avis des consommateurs.

Logitech Pebble

Ce Logitech Pebble c’est sans aucun doute un excellent souris pour Apple iPad et est parfait pour une utilisation en déplacement.

L’appareil est en fait de petite taille et garantit une excellente connectivité grâce au système Bluetooth parfaitement compatible avec iPadOS. La forme est ergonomique et le design est minimal avec la présence des deux touches et de la molette de défilement centrale.

Le prix est vraiment bon marché et en fait l’un des meilleurs Souris Bluetooth iPad de ce classement.

-23%

Souris Microsoft Arc

Passons à ceci Microsoft Arc autre grand souris pour iPadOS. Le design pensé pour être complètement « malléable » est très intéressant.

En fait, cette souris pour iPad peut être pliée si nécessaire pour qu’elle devienne complètement plate. De cette façon, vous pouvez le stocker sans problème en le remettant à sa forme d’origine si nécessaire. En plus de cela également dans termes de fonctionnalité nous parlons d’un produit haut de gamme équipé de boutons et de gestes de défilement.

Prix ​​à notre avis correct pour la qualité qu’il offre.

Souris sans fil OMOTON

Un autre très bon produit est celui-ci Souris sans fil OMOTON. On parle bien sûr d’un prise en charge de la souris pour iPad capable de garantir à l’utilisateur divers avantages.

Grâce à la connectivité Bluetooth, la souris est parfaitement compatible avec iPadOS, qu’il s’agisse d’appareils portables tels que des tablettes ou de vrais ordinateurs. Présente deux boutons confortables et silencieux en plus de la molette de défilement centrale pratique. Le design est extrêmement ergonomique.

Parmi les produits les moins chers de cette liste.

Apple Magic Mouse 2

Naturellement, cela ne pouvait pas manquer dans ce classement Apple Magic Mouse 2. Comme vous pouvez facilement le comprendre, nous parlons de la souris pour tablette d’Apple compatible avec iPad et Mac.

En particulier, cet appareil propose, en plus des deux boutons cliquables, également la surface tactile de défilement. Le design est ergonomique avec un poids très faible pour un produit de ce type. Les piles sont entièrement rechargeables en connectant la souris à la tablette ou à l’ordinateur via un câble.

Le prix est abordable et contribue à y parvenir souris magique pour iPad Pro et iPad l’un des meilleurs produits jamais créés.

-sept%

Ensemble clavier et souris OMOTON

Si vous recherchez un produit complet ceci Ensemble clavier et souris OMOTON pourrait être pour vous. Comme vous l’avez compris, c’est un Ensemble clavier et souris Bluetooth pour iPad.

En particulier, la connexion est garantie jusqu’à 10 mètres même s’il est nécessaire de mettre à jour votre appareil vers iPadOS 13 ou version ultérieure.

La conception des deux appareils, souris et clavier est complètement ergonomique et pratique à utiliser. Pour utiliser les appareils, vous avez besoin de 2 piles AAA pour le clavier et d’une pile AA pour la souris. Les piles ne sont pas incluses.

Le prix c’est vraiment abordable.

Souris Bluetooth INPHIC

Ceci est un autre produit de qualité absolue Souris Bluetooth INPHIC. Plus précisément, nous parlons d’un souris sans fil bon marché mais avec d’excellentes performances.

L’appareil garantit une excellente connexion jusqu’à 10 mètres et des touches avec un clic 80% moins bruyant que les souris traditionnelles. La batterie est totalement un économie d’énergie et peut être facilement rechargée via un câble USB.

Le design est ergonomique ce qui le rend pratique et confortable à utiliser.

Souris compatible Szyee

Enfin, nous concluons avec ceci Souris compatible Szyee un autre produit vraiment intéressant. Nous parlons d’une souris externe compatible avec iOS, Windows, Linux et Android.

En plus d’une compatibilité élevée, le produit offre également un batterie rechargeable pratique via un câble USB. Le design est ergonomique et la petite taille le rend facilement transportable.

Le prix est encore vraiment bon marché pour un souris sans fil rechargeable parmi les meilleurs du coin.

Guide d’achat: quelle souris iPad choisir?

Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs souris iPad valides. Ceux contenus dans ce classement sont ceux que nous considérons comme les meilleurs en fonction des caractéristiques qu’ils présentent et avis des consommateurs qui ont eu l’occasion de les essayer.

Comme vous l’avez peut-être vu, les souris sont parfois également associées à des tablettes avec clavier inclus. Pour plus d’informations sur ces appareils, veuillez lire les guide sur les meilleures tablettes avec clavier.

Nous allons maintenant voir quelles sont les caractéristiques qu’une bonne souris pour tablette doit présenter.

Connectivité

Une bonne souris iPad doit bien sûr garantir un haut niveau connectivité avec la tablette même. Plus précisément, la plupart de ces appareils utilisent la technologie Bluetooth qui garantit une vitesse d’exécution et des commandes fluides.

LA Souris Bluetooth ce sont, de par leur nature, des souris sans fil qui s’interfacent rapidement avec le système d’exploitation iPadOS avec des performances optimales.

prix

Une autre chose très importante à évaluer est le prix. Malheureusement, lorsqu’il s’agit d’accessoires iPad, il n’est pas rare de tomber sur des « tarot » ou des produits peu fiables. Le prix du produit est un excellent moyen de repérer immédiatement les bons et les mauvais appareils.

Mais combien coûte une souris? Comme nous l’avons également vu dans le classement, les différents appareils ont des prix très différents. Dans tous les cas, une bonne souris pour tablette n’aura jamais de prix moins de 10 €. Si vous remarquez des produits inférieurs à ce prix, oubliez-les immédiatement.

Marque

Aussi la marque cela peut être un excellent indicateur de qualité. En plus de la Magic Mouse d’Apple, donc conçue et conçue spécifiquement pour iPad, il existe de nombreux Autres marques synonyme de qualité.

Parmi ceux-ci, par exemple Microsoft, OMOTON, Logitech, Szyee mais aussi TECKNET et AGPTECK.

Design et ergonomie

La souris est un outil que toute personne travaillant avec une tablette ou un ordinateur utilise pendant plusieurs heures. Pour ça la conception il doit être pensé de manière à être combien aussi ergonomique que possible.

De cette façon, même une utilisation prolongée n’apportera aucun problème.

Batterie et chargement

Aussi batterie représente une fonctionnalité à vérifier avant d’acheter. En particulier, la plupart des souris modernes offrent la possibilité de recharger les batteries directement en connectant l’appareil au PC via un simple cable USB.

D’autres appareils, par contre, peuvent avoir des piles ou des piles externes à insérer.

Clic et bruit

De nombreux modèles de souris iPad disposent d’un clic silencieux. À notre avis, ce n’est pas une particularité essentielle mais cela peut représenter un plus important surtout si vous utilisez la tablette dans des endroits où vous pouvez ennuyer d’autres personnes.

Compatibilité

Nous sommes conscients du fait que dans ce guide, nous parlons de souris pour iPad, et donc pour Système d’exploitation iPadOS, mais la compatibilité reste un plus important.

La souris que vous achetez pourrait en effet être utilisée non seulement sur la tablette Apple mais aussi, pourquoi pas, sur d’autres tablettes ou ordinateurs.

C’est précisément pour cette raison qu’il est essentiel de vérifier qu’il est compatible avec autres systèmes d’exploitation tels que Windows, Android ou Linux.