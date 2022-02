Matt Reeves Le public inquiet ne suivrait pas l’histoire complexe du détective de Batman

Il y a beaucoup à propos Le Batman cela le distingue de toutes les autres sorties sur grand écran du super-héros DC. Les éléments fantastiques des goûts de Batman et Robin sont partis, les gadgets technophiles ont pour la plupart disparu, et à la place, nous avons une histoire de détective DC qui renvoie le Caped Crusader à ses racines. Avec les premières impressions du film suggérant que ce sera le plus grand et le meilleur film de Batman à ce jour, tout va dans le bon sens pour Matt Reeves et Robert Pattinson, mais Reeves a récemment révélé qu’il n’était pas sûr que l’histoire de détective serait être trop complexe à suivre pour le public.

Le réalisateur Matt Reeves s’est assis pour parler à Collider du film, et en particulier, a expliqué comment les projections initiales l’avaient surpris. Toujours au milieu du montage lorsque les premiers tests avaient lieu, Reeves s’attendait à devoir couper beaucoup plus du film pour rendre le scénario plus clair, mais ses doutes se sont avérés vains lorsque le public était plus enthousiasmé par l’histoire policière. aspect que les poursuites en voiture et les scènes de combat. Il a dit:

«La première version de ce film que j’ai projeté; le film a un récit très ambitieux et complexe. Donc, au moment où nous sommes arrivés à un endroit où nous devions commencer les tests, je n’étais pas tout au long de la coupe du film. Il y avait encore tellement de choses à toucher au film et c’était vraiment long. Je veux dire, pour ne pas dire que le film n’a pas de longueur maintenant, mais il était plus long que ce que je voulais. J’étais terrifié parce que je pensais, oh mon Dieu, nous montrons cela, avant que je sois prêt, à un public et en termes de film Batman, c’est un récit policier très complexe. Vont-ils pouvoir suivre quoi que ce soit ? Ce que j’ai trouvé en fait, ce qui était incroyable, c’est à quel point ils aimaient cet aspect. C’était le plus grand soulagement. Je pensais, ok, pourquoi ai-je fait ça ? Pourquoi ai-je décidé de faire ce genre d’histoire ? Et ce que la première projection de test m’a dit, c’est que le public voulait ça, que nous avions les poursuites Batmobile, nous avions toutes les choses. Vous ne pouvez pas faire un film Batman sans donner les éléments de base que les gens attendent d’un film Batman. Mais je savais que nous défiions le public de ce côté-ci du plus grand détective du monde, car cela allait être un récit très complexe et il s’est avéré qu’ils adoraient cette partie. C’était l’une des choses qui a le mieux testé. Donc, cette partie était une bonne chose à apprendre, c’est-à-dire qu’en fait, le public serait enthousiasmé par cette version du film et cela ne faisait que s’améliorer au fur et à mesure que nous continuions à tester.

Pendant longtemps, Batman a été considéré comme un combattant du crime qui affronte le pire que Gotham a à offrir avec une combinaison de gadgets et de combats au poing, mais Le Batman remet le Chevalier noir à sa place légitime en tant que plus grand détective du monde alors qu’il se retrouve dans une bataille d’esprit avec Riddler de Paul Dano, tout en faisant face à la pègre criminelle de Gotham.

Bien que les bandes-annonces aient donné beaucoup d’action, elles ont également montré Batman de Pattinson travaillant aux côtés de Jim Gordon pour résoudre les cas, ce que Batman a rarement fait à l’écran dans le passé, se présentant généralement pour répondre au Bat Signal et laissant Gordon debout seul. un toit peu de temps après. Tout cela conduit à Le Batman changeant complètement le paysage de l’avenir prévisible de Batman, et avec de nombreuses retombées et suites à venir de cette itération particulière, il sera intéressant de voir comment cela se développera dans les années à venir.









