Bridgerton : Netflix s’est inspiré de ces films pour la scène de la chemise blanche de Jonathan Bailey

La deuxième saison de Bridgerton Il a non seulement captivé des milliers de fans pour son intrigue, mais aussi pour les moments emblématiques qu’il a laissés derrière lui. Parmi elles, la scène de la chemise blanche de Jonathan Bailey. Mais ce n’était pas l’idée de Shonda Rhimes ! Connaître tous les détails.

©NetflixJonathan Bailey comme Anthony Bridgerton

Netflix trouvé dans Bridgerton succès assuré. La série, qui a été lancée pour la première fois en 2020, est devenue une sensation mondiale au point qu’elle est devenue la plus regardée de l’histoire de la Plate-forme. Et, bien que ce titre l’ait perdu avec le lancement de Le jeu du calmar, peu à peu il le récupère avec la récente première de sa deuxième saison. Les huit nouveaux épisodes de la série ont été publiés le 25 mars dernier et ont déjà battu différents records.

L’un d’eux est que Bridgerton est devenue la série la plus regardée lors de son premier week-end à l’antenne, ainsi que lors de sa première semaine de publication. C’est-à-dire qu’il atteint déjà le nombre de spectateurs nécessaires pour mener à nouveau le classement des plus regardés de l’histoire de la plateforme de streaming. C’est que leurs fans ont une fois de plus été ravis de l’histoire d’amour entre anthony et Kate Sharma.

Cependant, la vérité est qu’il y a aussi d’autres sujets que les téléspectateurs ont aimés et qui sont maintenant Bridgerton Il a des scènes emblématiques dont on se souviendra pour toujours. Parmi eux, bien sûr, celui qui a joué Jonathan Bailey quand il est tombé à l’eau devant toute la haute société de Mayfair et a été ridiculisé devant son amour. Cependant, ce n’est pas ce qui a marqué cette scène, mais ce qui a ravi tout le monde, c’est la façon dont la chemise de Bailey s’est avérée.

Lorsqu’il est sorti de l’eau, l’acteur était trempé et la chemise blanche est devenue transparente et collée à ses pectoraux, laissant ainsi spectateurs et personnages choqués. En tout cas, il faut préciser que ce n’était pas une idée originale des producteurs de la série, mais plutôt Chris van Dusen voulait faire un hommage. Le scénariste a avoué avant HE que la chute d’Anthony était un clin d’œil à l’adaptation de Orgueil et préjugé qui a été réalisé en 1995 et mettait en vedette Colin Firth.

« Certaines images se sont installées dans mon cerveau il y a longtemps et elles viennent naturellement à la page lorsque j’écris le spectacle. J’ai certainement parlé de mon amour pour l’adaptation de la BBC de 1995 où Colin Firth émerge du lac dans sa chemise blanche. La scène avec Anthony est liée. C’est un easter egg pour ceux qui sont fans du genreVan Dusen a expliqué. Bien que la vérité soit que cette scène fait également référence à la chemise mouillée qu’il portait Hugh Grant dans le journal de bridget jonesune histoire qui s’inspire de celle de Jane Austin.

Sans aucun doute, un moment magique de Bridgerton qui, apparemment, Chris VanDusen c’est sorti parfaitement. « Nous avons testé la chemise pour nous assurer qu’elle était transparente et collait au corps. Nous travaillons dur pour rendre le moment magique et mémorable», a-t-il avoué avant HE Et visiblement ils ont réussi. Eh bien, la photo de ce moment a été publiée avant la première et ce fut une grande sensation, mais lorsque le contexte de cette image a été connu, la fureur a augmenté.

